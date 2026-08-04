Virginia celebra este 4 de agosto elecciones primarias para definir las candidaturas en el Senado y la Cámara de Representantes en EE.UU. Las urnas abrieron a las 6 hs (hora local) y cualquier votante puede elegir participar en la primaria demócrata o republicana, pero no en ambas.

Cómo fueron las elecciones primarias en Virginia 2026

Las urnas estuvieron abiertas desde las 6 hs y cerraron a las 19 hs (hora del este). Si un votante se encontraba en la fila en el horario límite, todavía tenía derecho a emitir su voto, según consignó Virginia Mercury.

El flujo de votantes en centros de votación como la escuela primaria Echo Lake en Henrico fue lento. A las 10 hs de este martes, solo 41 votantes habían emitido su voto.

En ese contexto, la jefa de la mesa electoral, Michelle Coffey, aseguró que la actividad fue mucho mayor a esa hora del día en las elecciones de junio, donde los votantes aprobaron un plan de redistribución de distritos que luego fue anulado por el tribunal supremo del estado.

Algunos centros de votación en Virginia notaron un ritmo lento durante la jornada Freepik

Antes del mediodía, los votantes acudieron a la Iglesia Bautista de Dover en Goochland a un ritmo “normal”, según la jefa de distrito electoral, Ursel Huber. Por su parte, en la zona del condado de Hanover, los funcionarios electorales indicaron que la afluencia de votantes era la típica de unas elecciones primarias, pero mucho más lenta que la de unas elecciones generales.

“Tu voto importa”: el mensaje de Abigail Spanberger a los votantes en las elecciones primarias de Virginia

Poco después de abrir las urnas, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, se comunicó con los votantes a través de un corto video en redes sociales.

Quién gana las elecciones en Virginia hoy: resultados, candidatos y proyecciones en vivo

En sus breve comunicado, informó que se puede encontrar el lugar de votación en http://elections.virginia.gov y que cada voto contaba. “Tu voz y voto importan, nos vemos en las urnas”, expresó.

Qué se voto en las elecciones primarias de Virginia 2026

La jornada electoral prevé definir a los candidatos por escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de EE.UU., y según consignó AP, esto es lo que se disputa en cada cargo:

Senado de EE.UU.: los republicanos eligen a un candidato entre Kim Farington, Bert Mizusawa y David Williams para desafiar al actual senador demócrata Mark Warner , quien no tiene oponente en su primaria.

los republicanos eligen a un candidato entre para desafiar al actual senador demócrata , quien no tiene oponente en su primaria. Cámara de Representantes: se celebran primarias en siete de los once distritos congresionales (uno, dos, cinco, siete, ocho, nueve y diez).

El actual senador demócrata Mark Warner, quien no tiene oponente en su primaria y tiene la mirada en las elecciones generales del 3 de noviembre J. Scott Applewhite - AP

Bert Mizusawa, el veterano militar que se enfrenta a Mark Warner por el Senado

Mizusawa es un General de División retirado y exasesor principal del Director de la CIA a principios de 2020. Es graduado de la Academia Militar de West Point y posee un Doctorado en Derecho en Harvard más una Maestría en Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard.

Mizusawa fue exasesor principal del director de la CIA a principios de 2020 X/@GenBert2026

Según su sitio web de campaña, centra sus políticas en su experiencia en seguridad nacional, preparación para la defensa, política exterior y energía.

“Un líder de probada trayectoria que protege los valores de Virginia y garantiza el futuro de Estados Unidos”, cita en su interfaz.

Kim Farington, la contadora que apoya el muro fronterizo y desafía a Mark Warner

Farington es una contadora pública certificada que ha liderado reformas financieras en diversas agencias como el Departamento de Guerra, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) y la Casa Blanca.

Kim Farington apoya la finalización del muro fronterizo y se opone al control de armas X/@KimforSenateVA

Posee un título en contabilidad por Excelsior College y organiza su campaña bajos estos pilares, según consignó en su sitio web:

Economía y gasto: sus prioridades son exponer y eliminar el desperdicio y el fraude en el gasto gubernamenta l para reducir la deuda nacional y combatir la inflación.

sus prioridades son l para y combatir la inflación. Migración : apoya la finalización del muro fronterizo y la “deportación de delincuentes”.

: apoya la finalización del muro fronterizo y la “deportación de delincuentes”. Seguridad: defiende la Segunda Enmienda y se opone a cualquier legislación de control de armas.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones de Virginia

De acuerdo con un sondeo realizado por el Public Sentiment Institute (TPSI, por sus siglas en inglés) en junio de este año, se muestra un panorama favorable para Farington en las primarias republicanas.

Mar Warner mantiene una ventaja de 18 puntos por sobre cualquier candidato republicano ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La contadora contaba con el 22,6% de la intención del voto, seguido por Mizusawa con el 16.4%. El veterano de guerra cayó desde el 23.5% que tenía en mayo de acuerdo con una encuesta realizada por 270toWin.

No obstante, pese a esto, el TPSI estipulaba una ventaja de Warner que supera los 18 puntos contra cualquier candidato republicano: