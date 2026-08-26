Quién ganó las elecciones en Carolina del Sur: la aliada de Trump que da un respiro a los republicanos

La interna republicana en la elección especial por una banca del Senado por Carolina del Sur terminó con una victoria que repercutió en el escenario político nacional de Estados Unidos. Darline Graham se impuso en la segunda vuelta (runoff) ante el congresista Ralph Norman después de recibir el respaldo de Donald Trump.

Elecciones en Carolina del Sur: el resultado final de la primaria republicana

Según los resultados de la segunda vuelta de las primarias especiales que citó NBC News, Graham fue la ganadora de la interna republicana para el Senado por Carolina del Sur, en un duelo que terminó con una diferencia de más de 18.000 votos sobre Norman. Con el 99% de los votos esperados contabilizados, Graham obtuvo 193.396 sufragios, frente a los 175.327 de su rival.

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En cuanto a porcentajes, los resultados fueron:

Darline Graham: 193.396 votos, equivalentes al 52,5% .

193.396 votos, equivalentes al . Ralph Norman: 175.327 votos, equivalentes al 47,5%.

El resultado dejó a Graham como la candidata republicana para la elección general de noviembre, en la que enfrentará a la demócrata Annie Andrews, pediatra y candidata de su partido. De acuerdo con el análisis de The New York Times, la aliada de Trump parte como favorita en un estado profundamente republicano.

La republicana había asumido la banca de manera interina en julio luego del fallecimiento de su hermano Lindsey Graham, quien era el titular del escaño. Luego de su designación, Darline tomó también el lugar de su familiar en la elección para ocupar un lugar en el Senado durante el próximo período.

Además de apoyarla en estos comicios, Trump también influyó en el nombramiento de Graham para ocupar el lugar de su hermano en el Senado. En un posteo de Truth Social, el presidente estadounidense contó que le había recomendado al gobernador Henry McMaster que la designara para cubrir la vacante temporal, un proceso que está contemplado en la ley estatal.

Graham se impuso en gran parte de Carolina del Sur

El mapa de resultados muestra una diferencia territorial clara entre ambos candidatos. Graham consiguió imponerse en una amplia mayoría de los condados, especialmente en el este y en varias de las zonas más pobladas del estado.

Darline Graham se impuso en la interna al obtener 193.396 votos, el 52,5% sobre el total X de Darline Graham

Norman, en cambio, concentró sus mejores resultados en la región conocida como Upstate, en el noroeste, donde se encuentra su principal base política. Concretamente, estos fueron los lugares más favorables para ambos precandidatos, según The New York Times:

Darline Graham: ganó en la mayor parte del estado, con victorias destacadas en Horry, Charleston, Beaufort, Berkeley, Dorchester, Lexington, Florence, Georgetown, Orangeburg y Colleton, entre otros condados.

ganó en la mayor parte del estado, con victorias destacadas en Horry, Charleston, Beaufort, Berkeley, Dorchester, Lexington, Florence, Georgetown, Orangeburg y Colleton, entre otros condados. Ralph Norman: se impuso principalmente en el Upstate y en otros condados del noroeste, entre ellos Greenville, Spartanburg, York, Anderson, Cherokee, Chester, Laurens, Newberry, Oconee y Pickens.

Los resultados muestran hasta qué punto la ventaja territorial de Graham fue suficiente para compensar las victorias contundentes de Norman en algunos de sus principales bastiones. En Greenville County, por ejemplo, el congresista consiguió 32.887 votos, equivalentes al 67,5%, mientras que la aliada de Trump se llevó 15.844, el 32,5%.

Darline Graham se impuso en la interna republicana de Carolina del Sur X de Darline Graham

Elecciones en Carolina del Sur: el respaldo de Trump fue decisivo

La participación de Trump no se limitó a un respaldo formal. El presidente hizo campaña por Graham y su organización política, MAGA Inc., destinó más de 800 mil dólares a la elección especial, según The New York Times, cifra que representó casi un tercio de todo el dinero gastado por el grupo durante el actual ciclo electoral hasta ese momento.

Darline Graham ganó en condados como Horry, Charleston, Beaufort, Berkeley, Dorchester, Lexington, Florence, Georgetown, Orangeburg y Colleton X de Darline Graham

La operación también incluyó una campaña directa para movilizar a los votantes. Republicanos de Carolina del Sur recibieron numerosos mensajes de texto en sus teléfonos durante los últimos días de la contienda, algunos enviados el mismo día de la elección, en los que se instaba a votar por Graham.

Aunque la banca de Carolina del Sur se considera segura para el Partido Republicano independientemente de quién ganara la primaria, Trump puede presentar el resultado como evidencia de que su intervención fue efectiva, explicó el medio.

La victoria también permitió a Trump demostrar que su influencia no depende únicamente de elegir candidatos populares desde el comienzo de una campaña. Graham partió de una posición débil y logró triunfar en la primaria gracias, en buena medida, a la estructura política y al respaldo presidencial.