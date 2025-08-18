Quiénes son los convocados de la Selección de Guatemala para el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La selección guatemalteca arrancará en 19 días su participación en la Ronda Final de las Clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en inglés) con la mira puesta en obtener el pase directo al Mundial 2026.

Posibles convocados de Guatemala para el arranque de eliminatorias al Mundial 2026

Hasta el momento, el Luis Fernando Tena no ha dado a conocer a los jugadores que serán parte de los dos primeros partidos del clasificatorio final, pero se espera que su alineación sea muy similar a la de sus últimos encuentros.

Guatemala perdió 3-0 en su último partido eliminatorio en contra de Jamaica (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

El estratega ha mantenido una base de jugadores desde su llegada al banquillo. En los últimos duelos de eliminatorias en contra de República Dominicana y Jamaica, correspondientes a la Ronda 2 de eliminatorias, estuvieron en la convocatoria:

José Agustín Ardón Castellanos (Antigua G.F.C)

José Mario Rosales Marroquín (Antigua G.F.C)

Oscar Alexander Santis Cayax (Antigua G.F.C)

Oscar Antonio Castellanos Santos ((Antigua G.F.C)

Jonathan Francisco Franco González (C.S.D Municipal)

Jose Alfredo Morales Concua (C.S.D Municipal)

Kenderson Alessandro Navarro Hernández (C.S.D Municipal)

Pedro Manuel Alejandro Altan Hernández (C.S.D Municipal)

Rodrigo Saravia Samayoa (C.S.D Municipal)

Rudy Josue Muñoz Boteo (C.S.D Municipal)

Áaron Joseph Herrera (D.C United)

Darwin Gregorio Lom Moscoso (Comunicaciones F.C)

Erick Diego Alejandro Lemus de Paz Moscoso (Comunicaciones F.C)

Rubio Yovani Méndez Rubín (Charleston Battery)

José Carlos Pinto Samayoa (Comunicaciones F.C)

Nathaniel Otis Mendez-Laing (Milton Keynes Dons Football Club)

Sheven Adan Robles Ruiz (Comunicaciones F.C)

Carlos Daniel Aguilar Morales (C.S.D Municipal)

Olger Armando Escobar Real (C.S.D Municipal)

Luis José Morán Varela (Antigua G.F.C)

Kevin Estuardo Ramírez Siguenza (Deportivo Malacateco)

Nicolás Samayoa Pacheco (FC Politehnica IASI)

Elmer William Cardoza Herrera (Xelajú MC

Nicholas George Hagen Godoy (Columbus Crew)

Arquímedes Rafael Ordoñez (FC Zimbru Chisinau)

Matthew Dominic Evans Wolf (Los Angeles Football Club)

Estos jugadores han sido recurrentes en las convocatorias del seleccionador nacional tanto en partidos amistosos, Copa Oro 2025 y las rondas previas. No obstante, aún podrían existir sorpresas de Luis Fernando Tena, quien busca hacer historia al llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo.

Oscar Alexander Santis Cayax fue parte de la lista de Copa Oro y se perfila para ser convocado en los primeros partidos de la Ronda Final (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

Rivales de Guatemala en Ronda Final de Concacaf

“La Azul y Blanco” comenzará la ronda final de clasificación el próximo 4 de septiembre cuando reciba a El Salvador en el estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, a las 20.00 hs tiempo local (22.00 hs, tiempo del este de Estados Unidos).

Posteriormente, el 8 de septiembre visitarán a Panamá en un duelo pactado para comenzar a las 19.30 hs tiempo local (21.30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos), de acuerdo con el sitio de Concacaf.

En la segunda jornada, la selección guatemalteca visitará a Surinam el 10 de octubre y posteriormente viajará a El Salvador para jugar el 14 de este mismo mes contra “La Selecta”. Ambos partidos aún no tienen horario confirmado, según Concacaf.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena regresarán el 13 de noviembre a casa para enfrentar a Panamá. Cinco días después recibirán a Surinam para cerrar el camino al Mundial 2026. Dichos partidos no cuentan con un horario definido.

Guatemala jugará los dos últimos partidos de la Ronda Final en casa (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

Hay que recordar que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español) estableció que esta etapa se jugará en tres grupos de cuatro selecciones, las cuales fueron sorteadas

Al finalizar todos los partidos, los primeros tres lugares de cada grupo obtendrán su pase directo al torneo más importante a nivel de selecciones que se disputará por primera ocasión en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos, serán los países anfitriones.