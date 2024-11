Rapero Young Thug, en libertad condicional tras declararse culpable de liderar pandilla

El rapero Young Thug fue liberado de la cárcel el jueves luego de declararse culpable de ser parte de una banda criminal, de cargos por posesión de drogas y armas de fuego, un giro abrupto en el juicio más largo en la historia del estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos.

El artista, cuyo verdadero nombre es Jeffery Lamar Williams, fue detenido en mayo de 2022 acusado por la justicia de Georgia de liderar una rama de la pandilla callejera "Bloods" implicada en asesinatos, tráfico de drogas y robos violentos de vehículos.

Su juicio, con cinco coacusados, es el más largo de la historia de este estado del sureste de Estados Unidos.

El rapero de 33 años se declaró culpable ante un tribunal de Atlanta, la capital de Georgia, de seis cargos, entre ellos posesión de drogas y armas de fuego y participación en actividades delictivas organizadas, según las mismas fuentes.

La estrella del hip-hop estadounidense también señaló que no impugnaba las acusaciones de dirigir una banda callejera y violar la ley de delincuencia organizada de Georgia.

Los registros de la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, mostraron que el artista fue puesto en libertad el jueves. El periódico The New York Times informó que la decisión se produjo después de que un juez le sentenciara al tiempo cumplido más 15 años de libertad condicional.

Los fiscales habían anunciado que pedirían una condena de 45 años: 25 de prisión y 20 de libertad condicional.

Tres de los coacusados ya se habían declarado culpables esta semana.

La detención del intérprete de "Best Friend", "Hot" o "Check", coronado con un premio Grammy en 2019 como coautor de la mejor canción del año, "This is America", supuso una conmoción para la influyente escena hip-hop de Atlanta.

Young Thug ha colaborado con algunos de los nombres más importantes del rap y el pop, desde Drake y Travis Scott hasta Dua Lipa, Justin Bieber y Elton John.

