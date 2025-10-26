Real Madrid vs. Barcelona, hoy: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el clásico de la Liga de España

Uno de los partidos más esperados del fútbol mundial, el clásico entre Real Madrid y Barcelona, tendrá una nueva edición como parte de la jornada 10 de La Liga española 2025/2026.

En esta ocasión, los merengues llegan como líderes generales, mientras que el conjunto blaugrana se mantiene como segundo, apenas dos puntos por debajo.

La temporada pasada, Barcelona ganó los dos clásicos, incluyendo una goleada de 4-0 en el Santiago Bernabéu, con doblete de Robert Lewandowski y tantos de Lamine Yamal y Raphinha.

A qué hora y cómo ver en Estados Unidos el partido de Real Madrid vs. Barcelona

El clásico español se jugará el domingo 26 de octubre de 2025, a las siguientes horas:

10:15 a. m. (Este)

9:15 a. m. (Centro)

7:15 a. m. (Pacífico)

El FC Barcelona quiere dar el golpe y celebrar vs. Real Madrid Joan Monfort - AP

El duelo podrá verse en Estados Unidos a través de ESPN, ESPN2, ESPN Deportes, Fubo Sports y la app de ESPN+, según DAZN.

Cómo llegan Real Madrid y Barcelona al clásico español

El Real Madrid lidera La Liga con 24 puntos, tras vencer 1-0 a Getafe con gol de Kylian Mbappé, quien suma 10 tantos en el torneo. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan con confianza y una sólida defensa, con Thibaut Courtois ya recuperado.

Real Madrid se mantiene como líder general de La Liga (X @realmadrid)

Por su parte, el Barcelona es segundo con 22 puntos, luego de vencer 2-1 al Girona con anotaciones de Pedri y Ronald Araújo. Los blaugranas, ahora bajo la dirección de Hansi Flick, buscan repetir la superioridad mostrada en los clásicos anteriores, donde dominaron con autoridad.

En el segundo enfrentamiento de la temporada pasada, disputado en Montjuïc, los azulgranas se impusieron 4-3, con goles de Eric García, Lamine Yamal y doblete de Raphinha. Mbappé marcó un hat-trick para los blancos.

Alineaciones del clásico español de Real Madrid y Barcelona

Uno de los factores que le ha permitido al conjunto blanco mantenerse como líder de La Liga de España, es sin duda dejar en el ataque a Mbappé.

Aunque aún no se dan a conocer las alineaciones oficiales, estás podrían ser las fórmulas que Real Madrid y Barcelona podrían repetir para el clásico.

Barcelona le ganó los dos últimos clásicos a Real Madrid (X @realmadrid)

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Éder Militão, David Alaba; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé.

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Jules Koundé; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Pedri González; Toni Fernández, Lamine Yamal y Marcus Rashford.