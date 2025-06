"Recuperamos un poco de respeto", dice autor del único gol del Auckland en EE.UU.

Visiblemente emocionado, el maestro de escuela Christian Gray celebró el inesperado empate 1-1 contra Boca Juniors con el que el Auckland City, un equipo semiamateur de Nueva Zelanda, se despidió este martes del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Integrado por estudiantes, profesores o agentes inmobiliarios, el Auckland dijo adiós al renovado torneo de la FIFA con una igualdad contra el gigante sudamericano en Nashville, luego de ser goleado 10-0 por el Bayern de Múnich y 6-0 por el Benfica.

Gray, un maestro de escuela de 28 años, anotó el tanto de la paridad en el estadio Geodis Park, donde sus compañeros celebraron con mucha emoción el empate frente al popular club de Buenos Aires en el cierre del Grupo C. Oceánicos y sudamericanos quedaron fuera del certamen.

"Estoy contento de que hayamos metido alguna. Ha sido un viaje duro. Ya sabes, hemos tenido algunos resultados difíciles, pero estoy feliz por el equipo y los chicos. Creo que nos lo merecemos", dijo el defensor central a DAZN.

El zaguero marcó en la salida de un córner al vencer en el duelo aéreo al mediocampista argentina Rodrigo Battaglia, que tuvo un fugaz paso por la selección de Argentina.

Fue el primer y único gol del combativo y modesto equipo de Nueva Zelanda en el Mundialito.

"Recuperamos un poco de respeto, espero, sí. Mucho para el club, eso seguro. Ya sabes, dependemos de los voluntarios. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que estén contentos. Creo que el club se lo merece, y me alegro por los chicos", añadió.

"Han sido cuatro largos años hasta llegar a esto, así que, como he dicho, me alegro. Creo que tenemos lo que nos merecemos. No me gusta ser el centro de atención, dejo eso para los otros chicos, pero sí, estoy viviendo un montón de emociones. Estoy un poco sin palabras", agregó.

Gray celebró que su regreso a su país coincidirá con la temporada de vacaciones escolares, por lo que tendrá tiempo de descansar antes de retomar sus labores.

"Tengo algunas tareas que se han acumulado en el último mes, así que eso es a lo que voy a volver", afirmó.

"Soy de una pequeña ciudad muy lejos de aquí y muy diferente a este entorno, así que es algo así como un sueño. Así que sí, estoy un poco sin palabras".

