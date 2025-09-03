Reina de la Ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

Una mujer conocida en Hollywood como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de "Friends", Matthew Perry, al comparecer ante un tribunal de California el miércoles.

Jasveen Sangha podría enfrentar más de seis décadas de prisión tras admitir una serie de cargos, incluyendo el de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, se encuentra bajo custodia federal desde agosto de 2024 y se prevé que sea sentenciada el 10 de diciembre.

Esta mujer, de 42 años, es la quinta persona que admite haber participado en la muerte del entrañable actor, que había luchado abiertamente durante décadas contra la adicción a las sustancias.

Perry, de 54 años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023.

Una investigación penal se inició poco después de que una autopsia revelara que tenía altos niveles de ketamina, un anestésico, en su organismo.

El médico Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry. Otro médico, Mark Chavez, admitió el año pasado haber conspirado para proporcionarle ketamina a Perry.

Sangha se declaró culpable el miércoles de un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

En su declaración reconoce que también vendió cuatro viales de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019. McLaury falleció horas después por sobredosis.

"Está asumiendo la responsabilidad de sus actos", declaró previamente su abogado, Mark Geragos, a la AFP.

Se prevé que las demás personas implicadas en el suministro de drogas a Perry comparezcan ante el tribunal en los próximos meses.

