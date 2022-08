Remaba en un parque de Florida y se encontró con un espeluznante canibalismo de caimanes: “Me sonrió”

La historia de Tammy Shaw ya le dio vuelta al mundo. Es una mujer estadounidense que circulaba en su tabla de remar por el Silver Springs State Park de Florida, cuando se encontró con una escena sin igual: presenció cómo un caimán se comía a otro ejemplar de su especie, en un acto de canibalismo. Grabó todo y la comunidad virtual se mostró sorprendida ante los instintos de los reptiles.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto alrededor de las 3.30 de la tarde, según dijo Shaw, mientras ella navegaba con tranquilidad por el parque como de costumbre. En ese momento, escuchó un golpeteo en el agua y, al observar, se encontró con un caimán de unos tres metros y medio de largo, casi del mismo tamaño que su tabla inflable.

Aunque eso no fue todo, sino que lo más aterrador era que el animal tenía en el hocico a otro caimán pequeño listo para comérselo. El chapoteo que escuchó fue porque el lagarto golpeó a su presa contra el agua para así poder desgarrarlo en varios trozos. Ella se quedó atónita y no hizo más que grabar por unos segundos. “Fue algo intenso, pero súper cool”, mencionó la mujer en declaraciones recogidas por Radio Santa Fe.

Así fue el momento en que un caimán se comió a otro

En un principio, ella no sabía qué era lo que el reptil planeaba comerse, hasta que vio que salía lentamente del agua para después arrojar el cadáver del otro animal, azotándolo contra el agua. Al parecer, tenía en el hocico a un cocodrilo joven, que medía la mitad que él. En ese momento, supo que estaba frente a una escena bastante espeluznante, cortesía de la naturaleza, pero decidió cortar el video para ponerse a salvo. No obstante, quiso compartirlo en el grupo de Facebook Alligators of Florida.

Tammy es una visitante frecuente de ese parque y aseguró que estos animales “se dedican a lo suyo y no buscan problemas”, pero a pesar de eso le pareció bastante aterrador y sorprendente el hecho de que un caimán se comiera a otro de su especie.

La mujer contó su experiencia a varios medios y lo catalogó como algo fuera de lo común, ya que hasta consideró que el animal intentó comunicarse con ella mientras tenía a su víctima entre los dientes. “Parecía que solo estaba presumiendo. Tomé otro video en el que lo sacó del agua y me sonrió. Sé que no sonríen, pero eso es lo que parecía: era como mirarme directamente con él en su boca, simplemente muy orgulloso”, le dijo Shaw a FOX 35 News.

El momento en el que el caimán sale del agua para comerse a su presa Facebook

El Silver Springs State Park es muy popular por ser la casa de una gran cantidad de caimanes, según información recogida por Radio Santa Fe y también por el propio testimonio de la mujer que presenció la escena. Se ubica a unos 137 kilómetros al noroeste de Orlando, Florida.

Los especialistas sugirieron que el canibalismo es una práctica frecuente entre los cocodrilos, en especial de los más grandes, por eso es considerada como una especie solitaria, dado que a menudo luchan entre ellos para comer, cortejar o proteger su territorio.