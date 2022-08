Compartió un increíble truco para elegir el talle perfecto de pantalón sin probárselo y se volvió viral

Los “hacks” para probarse ropa se volvieron muy famosos últimamente porque varios se viralizaron en TikTok. En esa red social, una joven estadounidense quiso probar uno y descubrió que funcionaba bastante bien, así que decidió compartirlo con todos sus seguidores. El tip tenía el objetivo de enseñar cómo elegir los pantalones de jean de la talla correcta, sin tener que probárselos dentro de la tienda. Generó opiniones divididas, especialmente de quienes viven en Latinoamérica.

A través de su cuenta @nicolefay_ posteó un video en el que se ve cómo una mujer se mide los jeans mientras usa la medida de su cuello, que sería la que encajaría perfecto con la cintura. Esta joven no se quedó con las ganas de intentarlo, así que corrió a la tienda más cercana para probar la veracidad del truco y dar su veredicto. Eligió unos pantalones estilo mom y los midió uno a uno alrededor de su cuello.

El tip de una tiktoker para encontrar los jeans ideales

Para hacerlo, solo necesitó tomar la cintura del pantalón doblado y rodear su cuello con ella. El indicador de que era la talla correcta fue cuando la prenda logró encajar perfectamente en esa parte de su cuerpo. Al principio estaba incrédula de que el “hack” funcionara, pero cuando llegó a su casa y se probó la prenda, descubrió que sí era real.

Se puso su nueva adquisición frente a las cámaras y su expresión fue de total sorpresa. Al descubrir que el consejo era muy funcional, decidió postearlo en TikTok. Se volvió viral de inmediato y hasta ahora acumula cuatro millones y medio de reproducciones, así como casi un millón de “me gusta” y más de 14.000 comentarios en los que le dieron todo tipo de opiniones.

Si bien hubo algunas personas que se sorprendieron y aseguraron que pondrían en práctica este truco con comentarios como: “Funciona, pero no puedo creer que básicamente esto significaría que mi cuello y mi cintura son del mismo tamaño”. Otra persona arremetió contra ella al decirle que era un truco muy viejo en Latinoamérica. “Pienso que solo los estadounidenses no lo sabían”, “Hogares hispanos han hecho esto por generaciones”, “¿Se acaban de enterar de esto?”, “Mi abuela dominicana me enseñó esto cuando era niño”, escribieron los tiktokeros.

Así es como se deben medir los jeans alrededor del cuello @nicolefay_ posteó/TikTok

En ese sentido, hubo diversidad de opiniones: “No creo que funcione en chicas más grandes... probé esto varias veces y los pantalones todavía eran demasiado pequeños”. La mujer especificó que, si bien puede resultar útil, se debe tener en cuenta el tipo de cuerpo antes de comprar un jean que quizá sea de la talla incorrecta.

Otros se lo tomaron con más calma, como un simple video que se volvió viral en la red social: “Siempre hago esto cuando voy a la tienda y mi esposo se ríe de mí”, “Sean pacientes con nosotros los americanos, nuestro gobierno arma nuestra ignorancia para su beneficio”, mencionaron en broma.

Al final predominaron los comentarios de ataque de quienes dijeron que el video de la joven era más que una costumbre para todos los hispanos, cuyos padres los hacían probarse la ropa de esa manera en los establecimientos donde no había dónde cambiarse.