Ryder Cup: las ediciones que forjaron la leyenda

Nacida en 1927, esta competición que el mundo del golf espera con entusiasmo cada dos años tiene una historia propia que ha forjado su leyenda. Repasamos cuatro momentos clave.

1969: "La concesión"

Un momento que forjará el aura de Jack Nicklaus.

En el campo inglés de Royal Birkdale, Europa se enfrenta a Estados Unidos en un ambiente extremadamente tenso.

El capitán británico, Tony Brown, llega incluso a pedir a sus jugadores que no ayuden a los estadounidenses a buscar sus bolas en el rough, lo que supone una afrenta en este deporte de caballeros.

Ambos equipos están empatados cuando, en el último hoyo, Nicklaus demuestra una deportividad que algunos le reprocharán durante años.

Tras embocar su putt para el par, a su adversario Tony Jacklin le queda un putt de más de medio metro. Si falla, Inglaterra pierde. Nicklaus levanta entonces su bola y le concede el putt.

Ambos terminan empatados, al igual que los dos equipos, por primera vez en la historia. Estados Unidos conserva el trofeo y el gesto de Nicklaus es bautizado como "La concesión".

1987: La derrota de Muirfield

Desde 1979 los ingleses ya no están solos y son reforzados por los mejores europeos. El viento sopla cada vez más fuerte sobre Estados Unidos, derrotado en 1985 en el campo inglés de Belfry, su primer revés desde 1957.

En Ohio, la joven guardia europea liderada por Nick Faldo y el inmenso Severiano Ballesteros va a revolucionar la geopolítica del golf.

Estados Unidos, dominado, no encuentra solución y se ve superado.

Ben Crenshaw, enfurecido, rompió su putter en el sexto hoyo de su último partido contra Eamon Darcy y terminó jugando con su hierro 1.

Los estadounidenses perdieron por primera vez en su historia en casa.

1999: La batalla de Brookline

Sin duda, la Ryder Cup más emocionante y una de las más controvertidas.

Estados Unidos no quiere perder en casa tras su derrota en Valderrama (España), en 1997, la primera edición disputada fuera de Estados Unidos o de suelo británico.

Pero Europa empieza con fuerza y se impone 10-6 antes del último día.

El entonces capitán estadounidense, Ben Crenshaw, decidió traer a George W. Bush para motivar a sus tropas.

El que aún no era presidente apeló a su fibra patriótica leyéndoles la carta de un soldado que había participado en el asedio del Álamo.

"Terminé con la fórmula 'la victoria o la muerte'", contó después Bush.

Los estadounidenses se presentaron muy motivados el domingo y remontaron su desventaja.

Durante el partido decisivo, entre José María Olazábal y Justin Leonard, el ambiente era tan tenso que los demás jugadores del equipo estadounidense invadieron el green y destrozaron el césped cuando Leonard embocó un putt decisivo de 12 metros frente al español.

Horrorizado, Olazábal luego falló su tiro, que desencadenó una bronca delirante entre el público.

El milagro de Medinah

Una de las remontadas más espectaculares.

En el campo de Medinah, en Estados Unidos, en 2012 todo parece decidido al amanecer del último día.

Estados Unidos ganaba por 10-6 y, dado el pedigrí de los jugadores, los europeos no tenían, en teoría, ninguna posibilidad. Pero ocurrió lo improbable.

El domingo fue una pesadilla para los estadounidenses, que perdieron casi todos sus partidos individuales.

El golpe de gracia lo da el alemán Martin Kaymer frente a Steve Stricker, al embocar un putt de 3 metros para ganar el punto decisivo.

Delirio entre los europeos y cara de decepción entre los estadounidenses, para quienes Medinah sigue siendo hasta la fecha su derrota más difícil de digerir.

