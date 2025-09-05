Sabalenka frustra otra vez a Pegula y vuelve a la final del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka superó el jueves a la estadounidense Jessica Pegula en unas semifinales del US Open de máxima tensión y pugnará por su segundo título seguido de este Grand Slam.

Sabalenka levantó un set en contra para imponerse 4-6, 6-3 y 6-4 a Pegula, a la que ya había derrotado el año pasado en la final en Nueva York.

La número uno mundial enfrentará el sábado en la final a la japonesa Naomi Osaka o la estadounidense Amanda Anisimova, que se enfrentaban más tarde este jueves.

A diferencia del año pasado, cuando Pegula, de 31 años, se estrenaba en una final de Grand Slam, Sabalenka necesitó este jueves toda su sangre fría y su tenis de acero.

La neoyorquina Pegula, barrida en la pasada final en dos sets, se apropió esta vez del primer parcial y también tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.

"No sé cómo lo hice. Solo estaba rezando internamente y esperando lo mejor", dijo Sabalenka, de 27 años, sobre las oportunidades salvadas en el último set.

"Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria", reconoció la bielorrusa, que celebró con un sonoro rugido al convertir su tercera pelota de partido.

En busca de su primer título de Grand Slam del año, Sabalenka puede ser también la primera campeona en revalidar el trofeo en Flushing Meadows desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

gbv/raa/