Ya se usa en Texas: la ley SAVE Act que pide la ciudadanía al votar y que Trump quiere aplicar en todo EE.UU.

El martes por la noche en su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump pidió a los legisladores que aprueben la SAVE Act, que obligaría a demostrar la ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en las elecciones federales. La propuesta tomaría un sistema que ya se usa en Texas y lo replicaría a nivel nacional si se convierte en ley.

Qué es la SAVE Act que Trump pidió aprobar durante su discurso en el Estado de la Unión

Dentro de las casi dos horas de discurso, el presidente estadounidense se refirió a distintas cuestiones. En un fragmento habló sobre este proyecto de ley.

“Es muy simple, todos los votantes deben mostrar una identificación con foto”, afirmó Trump entre aplausos del vicepresidente JD Vance y los presentes en el Capitolio.

En términos formales, la SAVE America Act de 2026 es el proyecto de ley H.R. 7296. De acuerdo con lo que establece el texto, estas son sus claves:

Enmienda la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. Si se aprueba, exigiría una prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales.

en elecciones federales. Además de pasaporte estadounidense vigente, se puede usar un certificado de nacimiento . Sin embargo, para que sea válido, debe incluir nombre, fecha, lugar, nombres de los padres y la firma de un funcionario autorizado.

vigente, se puede usar un . Sin embargo, para que sea válido, debe incluir nombre, fecha, lugar, nombres de los padres y la firma de un funcionario autorizado. Para votar en persona, se requiere una identificación no digital con foto emitida por ciertas autoridades.

emitida por ciertas autoridades. Quienes no puedan presentar esa prueba documental deberán firmar una declaración bajo pena de perjurio . Un funcionario estatal evaluará la solicitud para votar y, si la aprueba, tendrá que explicar en una declaración jurada por qué se determinó la ciudadanía.

. Un para votar y, si la aprueba, tendrá que explicar en una declaración jurada por qué se determinó la ciudadanía. Los estados deben implementar programas para identificar y eliminar a no ciudadanos de los padrones electorales. Para esto, se recomienda usar el sistema SAVE.

electorales. Para esto, se recomienda usar el sistema SAVE. Se establecen sanciones penales para los funcionarios que registren a personas sin la prueba de ciudadanía requerida y para no ciudadanos que se anoten para votar.

Trump habló sobre la SAVE Act en su discurso del Estado de la Unión CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Texas ya aplica el sistema SAVE, pero no tiene una ley

La normativa propuesta de EE.UU. implementaría un sistema que ya se aplica en el Estado de la Estrella Solitaria. Aunque no está regido por una ley formal, el gobierno de Greg Abbott hace uso del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, en inglés) para chequear los estatus de votantes.

De acuerdo con una publicación en el sitio web oficial de la oficina de la secretaria de Estado, Jane Nelson, Texas encontró recientemente a no ciudadanos en padrones.

Bajo mandato de Greg Abbott, Texas utiliza el sistema SAVE de Trump para encontrar a votantes no ciudadanos AP

Mediante la comparación con bases de datos federales, el Estado de la Estrella Solitaria verificó padrones con más de 18 millones de votantes. Gracias al sistema SAVE, se detectaron 2724 potenciales no ciudadanos registrados.

Qué dijo Trump sobre la SAVE Act en el Estado de la Unión

En su discurso, el republicano pidió a los legisladores que aprueben la nueva versión de la ley. "Les pido que aprueben la SAVE Act para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses“, dijo el mandatario.

Además, afirmó que el impacto de los votantes sin ciudadanía es estadísticamente relevante en los resultados: “El fraude electoral es rampante”. Sin embargo, según NBC, en general las cifras de extranjeros registrados para votar representan casos aislados y marginales.