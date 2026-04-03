Ley SAVE en Florida: qué documentos necesitas ahora para votar en las elecciones tras la firma de Ron DeSantis

A partir de que el gobernador Ron DeSantis firmó la ley HB 991, la conocida como SAVE Act de Florida estableció nuevos requisitos para votar. Los ciudadanos estarán obligados a presentar cierta documentación con foto para emitir sufragio presencialmente en elecciones. Además de la norma, el texto detalla cuáles son las opciones de documentos aceptables.

Cuáles son los documentos que aceptará Florida para votar a partir de la SAVE Act que firmó DeSantis

El gobernador republicano promulgó la normativa el último miércoles 1° de abril. Con su firma, el proyecto se convirtió en ley y muchas de sus disposiciones comenzarán a regir el 1° de enero de 2027, según se indica en el texto.

DeSantis promulgó la SAVE Act de Florida, que modifica los requisitos de documentación al votar presencialmente Archivo

En cuanto a las opciones de documentación aceptadas para votar presencialmente, Florida exige que la identificación elegida contenga una foto del elector. Estas son las opciones habilitadas:

Licencia de conducir estatal .

. Tarjeta de identificación de Florida que sea emitida por el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados.

que sea emitida por el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados. Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de débito o crédito .

. Tarjeta de identificación de salud para veteranos que sea emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos estadounidense

que sea emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos estadounidense Licencia para portar armas , a la vista u ocultas.

, a la vista u ocultas. Tarjeta de identificación de empleado emitida por cualquier rama, departamento o agencia del gobierno de EE.UU., el estado, un condado o un municipio. Sobre este punto, la ley aclara que no se permiten documentos de instituciones educativas.

Por otra parte, Florida también requiere que la documentación presentada contenga la firma del votante. Sin embargo, no es necesario que se encuentre en la misma identificación que la foto, sino que puede complementarse.

Esto quiere decir que el elector podría concurrir a las urnas con dos documentos, uno que contenga su fotografía y otro que exhiba su firma, y será tomado como válido.

Qué dice la SAVE Act de Florida: los detalles de la HB 991

El punto más relevante de la ley pasa por el requisito de la identificación con foto para poder votar presencialmente en las elecciones. Esto se alinea con la SAVE America Act, que se discute a nivel nacional en EE.UU.

Sin embargo, la HB 991 también tiene otras disposiciones sobre la integridad del proceso electoral. Entre sus medidas, la norma obliga a que el sistema de votantes en línea verifique el estatus legal del solicitante mediante la base de datos del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados.

DeSantis firmó la ley SAVE de Florida y la mayoría de sus normas comenzarán a regir el 1° de enero de 2027 Facebook Governor Ron DeSantis

Por otra parte, será deber de las autoridades estatales identificar a votantes potencialmente no elegibles. Para esto, deberán comparar los datos con información de otras entidades gubernamentales y jurados federales.

La ley SAVE de Florida que firmó DeSantis también afecta a los candidatos

La HB 991 promulgada por DeSantis agrega como requisito que los postulantes hayan sido miembros registrados de su partido político durante los 365 días anteriores al momento en que se presenten oficialmente.

En el caso de candidatos independientes que se presenten sin un partido, la obligación rige sobre que hayan estado anotados sin afiliación durante ese mismo período.

Por otro lado, exige que los candidatos con doble ciudadanía o que aspiren a cargos federales presenten declaraciones juradas.