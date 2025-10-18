“Saving hacks”: trabajó en Target y mostró cuáles son los mejores trucos para ahorrar en cada compra

Una extrabajadora de Target publicó un video en sus redes sociales donde compartió los mejores trucos para ahorrar algunos dólares en cada compra. Sus recomendaciones ayudan a aliviar el bolsillo y evitar gastos innecesarios.

Cuáles son los mejores trucos para ahorrar en Target

Comprar frecuentemente en Target puede implicar un gasto mayor, pero existen medidas para reducirlo. Kaitlynd, una joven que trabajó en la cadena, compartió en su cuenta de TikTok (@reddnea) lo que los compradores pueden hacer para optimizar su economía al adquirir productos, según describió como “saving hacks” (en español, trucos de ahorro).

Una extrabajadora de Target reveló trucos para ahorrar en la tienda

Los consejos de ahorro que brinda Kaitlynd son los siguientes:

Productos en caja

Kaitlynd explicó: “Solía trabajar en Target y así puedes ahorrar dinero mientras compras. Si se toma una caja que está dañada, no se debe buscar una perfecta. La caja dañada se puede presentar en la caja y obtener un 10% de descuento porque el artículo está ‘dañado’, aunque el contenido esté en perfectas condiciones”.

Política de igualación de precios

Otro consejo es aprovechar la política de igualación de precios. Según Kaitlynd, si se encuentra un artículo más barato en el sitio web de Target, se puede mostrar al cajero y se hará la igualación del precio o harán un reembolso.

Esta acción se puede realizar en el momento de la compra o hasta 14 días después. Cabe destacar que Target modificó la política: ahora solo aplica para productos incluidos en su página oficial. Antes se podían comparar precios con Amazon y Walmart, pero desde julio de 2025 solo es válido dentro del sitio de la tienda.

Con estos trucos podrás obtener grandes descuentos en varios productos (Target/Archivo) Target Corporation

Programa Target Circle Rewards

Se trata de un programa gratuito de fidelización que recompensa a los compradores por sus compras. Cada vez que se adquieren productos elegibles en Target, se recibe un 1% de reembolso en recompensas, según informó Nasdaq.

Aplicación de Target

Kaitlynd aconseja descargar la aplicación de Target en el teléfono. La app ofrece muchas ofertas, pero es necesario ser miembro de Target Circle. Para las ofertas de liquidación, recomienda escanear el código de barras con los escáneres de la tienda, ya que la aplicación a veces no refleja el precio real, que puede llegar a ser hasta 50% más barato.

Solicitar la Tarjeta Roja Target

Target ofrece descuentos adicionales con la RedCard: 5% en compras en tienda y en línea, envío gratuito en dos días y plazo de devolución extendido. No solo se trata de una tarjeta de crédito: también se puede obtener como tarjeta de débito, sin afectar el historial crediticio, destacó One Good Thing.

Una extrabajadora de Target mostró como se puede ahorrar a través de las políticas de la tienda (Traget/Archivo) Target Corporation - REUTERS

Otros trucos de ahorro en Target