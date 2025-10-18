“Saving hacks”: trabajó en Target y mostró cuáles son los mejores trucos para ahorrar en cada compra
Estos consejos permiten conseguir grandes descuentos y aprovechar al máximo tu dinero
Una extrabajadora de Target publicó un video en sus redes sociales donde compartió los mejores trucos para ahorrar algunos dólares en cada compra. Sus recomendaciones ayudan a aliviar el bolsillo y evitar gastos innecesarios.
Cuáles son los mejores trucos para ahorrar en Target
Comprar frecuentemente en Target puede implicar un gasto mayor, pero existen medidas para reducirlo. Kaitlynd, una joven que trabajó en la cadena, compartió en su cuenta de TikTok (@reddnea) lo que los compradores pueden hacer para optimizar su economía al adquirir productos, según describió como “saving hacks” (en español, trucos de ahorro).
Los consejos de ahorro que brinda Kaitlynd son los siguientes:
- Productos en caja
Kaitlynd explicó: “Solía trabajar en Target y así puedes ahorrar dinero mientras compras. Si se toma una caja que está dañada, no se debe buscar una perfecta. La caja dañada se puede presentar en la caja y obtener un 10% de descuento porque el artículo está ‘dañado’, aunque el contenido esté en perfectas condiciones”.
- Política de igualación de precios
Otro consejo es aprovechar la política de igualación de precios. Según Kaitlynd, si se encuentra un artículo más barato en el sitio web de Target, se puede mostrar al cajero y se hará la igualación del precio o harán un reembolso.
Esta acción se puede realizar en el momento de la compra o hasta 14 días después. Cabe destacar que Target modificó la política: ahora solo aplica para productos incluidos en su página oficial. Antes se podían comparar precios con Amazon y Walmart, pero desde julio de 2025 solo es válido dentro del sitio de la tienda.
- Programa Target Circle Rewards
Se trata de un programa gratuito de fidelización que recompensa a los compradores por sus compras. Cada vez que se adquieren productos elegibles en Target, se recibe un 1% de reembolso en recompensas, según informó Nasdaq.
- Aplicación de Target
Kaitlynd aconseja descargar la aplicación de Target en el teléfono. La app ofrece muchas ofertas, pero es necesario ser miembro de Target Circle. Para las ofertas de liquidación, recomienda escanear el código de barras con los escáneres de la tienda, ya que la aplicación a veces no refleja el precio real, que puede llegar a ser hasta 50% más barato.
- Solicitar la Tarjeta Roja Target
Target ofrece descuentos adicionales con la RedCard: 5% en compras en tienda y en línea, envío gratuito en dos días y plazo de devolución extendido. No solo se trata de una tarjeta de crédito: también se puede obtener como tarjeta de débito, sin afectar el historial crediticio, destacó One Good Thing.
Otros trucos de ahorro en Target
- Tarjetas de regalo gratuitas: suelen valer entre US$5 y US$10 y se obtienen al gastar cierta cantidad en productos de marcas específicas. Estas promociones suelen estar disponibles durante todo el año, según Money Digest.
- Traer bolsa propia: los clientes reciben un descuento de cinco centavos por cada bolsa reutilizable que usen.
- Vale de lluvia para productos fuera de stock: si un artículo en oferta no está disponible en el estante, se puede solicitar un vale de lluvia. Este permite volver por el producto durante 30 a 45 días y conservar el precio de oferta, explicó Reader’s Digest.
- Conocer el mejor día para comprar: las rebajas se producen en distintos departamentos en días diferentes. Con un poco de planificación, es posible aprovechar las ofertas antes que otros compradores. Los lunes se aplican en electrónica, accesorios, ropa infantil, artículos de bebé y libros; los martes, en productos para el hogar, ropa de mujer y artículos para mascotas; los miércoles, en ropa de hombre, productos de salud y belleza, césped y jardín; los jueves, en artículos para el hogar, lencería y artículos deportivos; y los viernes, en automóviles, ferretería y joyería, indicó CouponFollow.
- Acumulación de cupones:Target permite lo que se conoce como “acumulación de cupones”, que consiste en usar varios cupones para un mismo artículo. Es posible combinar un cupón de fabricante (en formato papel o digital), un cupón de la tienda Target (en papel o digital) y una oferta de Target Circle (digital).
