El Salvador vs. Guatemala, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido clave de las Eliminatorias Concacaf
Las selecciones se enfrentarán por segunda ocasión dentro del torneo; los equipos se encuentran en las últimas dos posiciones del Grupo A
El Salvador y Guatemala jugarán este 14 de octubre en la cuarta ronda de las Clasificatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Este partido acercará a las selecciones centroamericanas a su objetivo de participar en la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
- El Salvador ocupa la tercera posición en el ranking del Grupo A, al contar con 3 puntos. Su primer partido dentro del torneo fue contra Guatemala y consiguieron la victoria.
- Por su parte, los chapines ocupan el último lugar dentro del Grupo A con 2 puntos obtenidos y necesita encontrar su primera victoria.
- La última ronda de partidos clasificatorios de la Concacaf terminará el 18 de noviembre. Después de esa fecha, los ganadores de los grupos A, B y C obtendrán su pase para participar en el Mundial de Fútbol.
Al encontrarse en las últimas dos posiciones de su grupo, los siguientes (y últimos) tres partidos de la competencia serán claves tanto para Guatemala como para El Salvador. Esta será la segunda vez que ambas selecciones se enfrentarán dentro de la competencia.
Hora y dónde ver en vivo el partido de El Salvador vs. Guatemala desde EE.UU.
El juego entre las selecciones de El Salvador y Guatemala se llevará a cabo el martes 14 de octubre de 2025 en el Estadio Cuscatlan, el cual se encuentra en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
De acuerdo con la Concacaf, el partido será a las 20.00 hs en tiempo local. Esto quiere decir que en Estados Unidos iniciará a las 22.00 hs, tiempo del Este.
La confederación señaló que existen dos opciones para ver este partido desde Estados Unidos. Para seguirlo en inglés, estará disponible a través de CBS Paramount. El encuentro se narrará en español en la plataforma de Universo y en Deportes Ahora (Telemundo).
Posibles alineaciones para El Salvador vs. Guatemala
La Selección de El Salvador llegó a las Eliminatorias de la Concacaf bajo la dirección de Hernán “Bolillo” Gómez, mientras que Guatemala cuenta con el entrenador Luis Fernando Tena.
Es posible que el mediocampista guatemalteco José Mario Rosales se presente en este partido porque ya terminó el periodo en el que estuvo inactivo para recuperarse de una lesión.
Hasta el momento, las alineaciones más probables para ambos equipos son las siguientes:
- El Salvador: Mario González, Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Roberto Domínguez, Adán Clímaco, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Ronald Rodríguez, Brayan Gil y Styven Vásquez.
- Guatemala: Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto, José Morales, José Mario Rosales, Stheven Robles, Antonio López, Óscar Santis, Jonathan Franco y Rubio Rubín.
Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias de la Concacaf
Antes de que se lleven a cabo los partidos del 13 y el 14 de octubre, las selecciones que participan en el torneo clasificatorio de la Concacaf ocupan las siguientes posiciones dentro de cada grupo:
Grupo A
- Surinam: 5 puntos
- Panamá: 5 puntos
- El Salvador: 3 puntos
- Guatemala: 2 puntos
Más notas de Deportes USA
- 1
Vivir en EE.UU. con parole en 2025: migrantes elegibles y actualizaciones recientes de las reglas del Uscis
- 2
Buenas noticias para los migrantes en California: blindaje de las leyes para estudiantes y que van contra el ICE
- 3
¿La mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein? La historia detrás de Adeline Watkins
- 4
Sueño americano: es venezolano, creó una panadería en Florida y ahora el gigante Walmart vende sus productos