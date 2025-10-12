Vive en EE.UU. y revela sus trucos para ahorrar dinero en Publix: uno de ellos lo ofrece directamente la tienda

Publix es una de las tiendas más famosas en Estados Unidos, pero lo que muy pocos conocen son los descuentos que se pueden conseguir dentro del lugar. Una influencer de compras, mostró algunos de sus mejores consejos para ahorrar dinero en el supermercado e incluso señaló que algunas de las ofertas se ofrecen directamente.

Cuáles son los mejores trucos para ahorrar dinero al comprar en Publix

La influencer Shai, más conocida como OrlandoQponQueen publicó en su cuenta de Instagram un video donde brinda varios trucos claves para ahorrar dinero en la tienda Publix.

Influencer devela trucos de compras en Publix

Entre los consejos que brinda la experta, figuran:

1. Revisar los estantes donde se encuentran los folletos mensuales de Publix: estas revistas tienen cupones de descuentos. Puedes usar un cupón de Publix junto con un cupón de fabricante-que puedes encontrar en el periódico-en la aplicación digital o en el sitio web de cupones.com. Se puede utilizar ambos cupones para solo un artículo.

2. Promociones de “compre uno, obtenga otro” (BOGO, por sus siglas en inglés). Esta promoción es compatible con los cupones de descuento. Si la persona tiene uno o dos cupones, se puede usar uno en el artículo gratis y a su vez, se aceptan cupones de algunos competidores.

3. Política Rain Check: son cupones que ofrece la tienda para garantizar que un artículo en oferta agotado pueda ser comprado por el cliente en una fecha posterior al mismo precio reducido. Estos tickets tienen una validez de 30 días luego de la fecha de emisión y se pueden canjear en cualquier ubicación de Publix que ofrezca ese producto.

Además, si la persona obtuvo un cupón de descuento, se le permite usar ese cupón una vez que el producto esté disponible.

Publix ofrece descuentos y promociones a sus clientes. Algunos son acumulables (Captura/Publix)

4. Promesa de pago: esta política de la compañía se conoce como “promesa Publix” y tiene que ver con el pago de productos. Si un comprador en la caja registradora demuestra que lo que quiere adquirir tenía un precio distinto en la góndola que al que marca la máquina, entonces el artículo se entrega completamente gratis.

Esta política se aplica a uno o más productos. La influencer aseguró que quiso comprar un producto pensando que entraba en la promoción de “compre uno, obtenga otro”, pero tenían mal las etiquetas.

Lo que se debe hacer en estos casos es dirigirse a atención al cliente y avisar que el artículo está en la sección equivocada, de esta manera, ambos productos serán gratis.

5. Unirse a Club Publix: es gratis y ofrece descuentos, cupones exclusivos, un regalo de cumpleaños y flores en su aniversario de registro. ”Para tu cumpleaños obtienes un pastel de barra o helado gratuito valorado hasta por USS$10. Cambia cada año, pero es hasta USS$10 o USS$12″ expresó la influencer.

La compañía es una de las empresas más grandes de Estados Unidos y ofrece regalos de cumpleaños (Instagram/@elrafainforma)

Descuentos y servicios que ofrece Publix

La empresa señala que tiene grandes políticas que pueden ayudar a los compradores a buscar beneficios a la hora de ir a las tiendas, informaron desde el portal web de Publix.

Ofertas semanales: las tiendas ofrecen promociones semanales que rotan según la ubicación. Las mismas se pueden encontrar en el portal web en la pestaña Weekly Ad.

Existen algunas limitaciones sobre estas ofertas y es que solo reciben cupones de artículos idénticos a los que venden. También, la aceptación de vales de los fabricantes o de la competencia se limitan a dos por artículo.

Política de reembolsos : si el cliente no está satisfecho con su compra, puede devolver o cambiar el artículo. Para ello, el consumidor debe llevar el producto de vuelta con el recibo. La tienda lo reemplazará en el momento o hará un reembolso.

: si el cliente no está satisfecho con su compra, puede La tienda lo reemplazará en el momento o hará un reembolso. Revisar la sección de liquidación: los productos con etiqueta naranja están rebajados y suelen desaparecer rápidamente.

los productos con etiqueta naranja están rebajados y suelen desaparecer rápidamente. Servicio para llevar: Publix contrata personas que están dedicadas únicamente a llevar los productos comprados hasta los vehículos. La compañía señala que es un servicio sin cargo.