Scheffler calienta motores para la Ryder Cup con su sexto título del año

Con un ritmo ganador nunca visto desde Tiger Woods, el estadounidense Scottie Scheffler alzó este domingo su sexto título del año con otra fulgurante remontada en el Procore Championship.

Scheffler, número uno del golf masculino, había comenzado la ronda final en Napa (California) a dos golpes del líder Ben Griffin, su compañero en el equipo estadounidense de la Ryder Cup este mes.

Griffin encadenó birdies en los tres primeros hoyos del último recorrido pero esa ventaja también acabó siendo insuficiente ante el implacable Scheffler.

El doble ganador del Masters de Augusta pisó el acelerador hasta firmar seis birdies que le dieron el triunfo por un golpe de ventaja sobre Griffin, con un acumulado de 269 golpes, 19 bajo par.

El argentino Emiliano Grillo, con cinco birdies en los últimos nueve hoyos, compartió el cuarto lugar con el amateur estadounidense Jackson Koivun, ambos a tres golpes de la cabeza.

Scheffler, de 29 años, acumula 19 títulos de la PGA en su palmarés, siete de ellos cosechados en 2024 y seis en lo que va de esta temporada.

En las últimas cuatro décadas, únicamente Tiger Woods consiguió sumar al menos seis trofeos en varios cursos.

Scheffler intentará rematar el año liderando al triunfo al combinado de Estados Unidos frente al de Europa en la Ryder Cup que disputarán ante su público de Bethpage Black (estado de Nueva York) entre el 26 y el 28 de septiembre.

