¿Se acabó el boxeo mexicano? David Faitelson revela que Canelo Álvarez se quedó sin sucesores

Saúl Canelo Álvarez se convirtió en uno de los referentes del boxeo mexicano durante muchos años, pero tras su derrota el pasado 13 de septiembre en contra de Terence Crawford, muchos se preguntan quién será el sucesor del pugilista jalisciense. En ese sentido, David Faitelson, periodista deportivo mexicano, consideró que en la actualidad no hay ningún pugilista que logré destacar como el próximo gran referente del boxeo en México.

David Faitelson revela que México se podría quedar sin sucesores para el Canelo Álvarez

El periodista mexicano, David Faitelson, reveló que en México se vive una crisis dentro del boxeo, ya que después de que Saúl Canelo Álvarez tome la decisión de dejar el ring de forma profesional, no se perfila a otro deportista que pueda tomar su lugar en el deporte nacional e internacional.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor señaló que las figuras que podrían estar detrás del Canelo que encuentran nombres como el del “Zurdo” Ramírez, “Vaquero” Navarrete, Marco Verde. Aunque ninguno de ellos ha logrado destacar, e incluso Verde podría aún estar “muy verde” para lograrlo.

Faitelson destacó que esta disciplina es históricamente noble, es decir, termina la carrera de un campeón, pero atrás de él viene alguien más. Recordó que durante la época de Julio César Chávez había otros nombres que destacaban como Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Erick “Terrible Morales”, Ricardo “Finito” López, entre otros.

“Si bien no estaban al mismo nivel protagónico de Chávez, eran realmente figuras de clase mundial”, aseguró.

Marco Verde, el favorito para ser la próxima figura del boxeo mexicano

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo (CMB, por sus siglas en español), señaló que en poco tiempo se conocerá al nuevo representante del boxeo mexicano en los grandes escenarios a nivel mundial, de acuerdo con CNN.

El encargado de la organización internacional del boxeo dejó en claro que la figura que estará en el camino será Marco Verde, quien comenzó con su carrera profesional recientemente, luego de conseguir una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Marco Verde venció a Sona Akale por la vía del nocaut (Instagram/@marco_alonso_green) (Instagram/@marco_alonso_green)

La más reciente pelea de Marco Verde se dio justamente en la pelea de Canelo vs. Crawford, en donde formó parte de los eventos previos al gran combate de la noche, cuando logró derrotar por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale.

Por ahora, Verde deberá mostrar su talento en el ring, mientras que Saúl Canelo Álvarez tendrá otros peleas más antes de decirle adiós a los combates.

Qué sigue para Canelo Álvarez tras derrota con Crawford

Saúl Canelo Álvarez firmó un contrato de cuatro peleas con Ryadh Season, festival de entretenimientos deportivos financiados por el Fondo Soberano del Reino de Arabia Saudita y encabezado por Turki Alalshikh, de acuerdo con The Athletic.

El primer combate fue el pasado 3 de mayo en contra de William Scull en Riad, Arabia Saudita. En dicho enfrentamiento, el mexicano ganó por decisión unánime y se llevó el título de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB, por sus siglas en español).

Canelo Álvarez aún tiene que cumplir el contrato con Ryadh Season (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

La segunda pelea se llevó a cabo en contra de Terence Crawford, quien sorprendió en Las Vegas el pasado 13 de septiembre para llevarse la victoria y arrebatarle sus títulos mundiales.

Tras su derrota con el estadounidense, Canelo Álvarez dejó abierta la posibilidad de una revancha contra Crawford, aunque todo depende de Turki Alalshikh.

Su próximo combate sería en contra de David Benavídez, aunque aún no se ha confirmado la pelea ni la posible sede, de acuerdo con Marca.

Por otro lado, el pugilista estadounidense señaló que estaría dispuesto al segundo combate si las condiciones económicas lo respaldan, recuerda el mismo medio.