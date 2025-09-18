¿México contra las cuerdas?: quién se perfila como el sucesor de Canelo Álvarez en la escena del boxeo mundial

Saúl Canelo Álvarez perdió sus títulos el pasado 13 de septiembre ante el estadounidense Terence Crawford, quien se convirtió en el campeón unificado de peso supermediano de 168 libras (76.2 kilogramos). A sus 35 años, el pugilista mexicano buscará regresar al ring para recuperar sus cinturones, pero hay una figura clave dentro del boxeo que ya destaca como el posible sucesor del jalisciense a nivel mundial.

El joven boxeador que se perfila como el sucesor del Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español), señaló que solo es cuestión de tiempo para encontrar el nuevo representante del boxeo mexicano en el escenario mundial, de acuerdo con CNN.

Canelo Álvarez perdió por decisión unánime en contra de Terence Crawford (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

Sulaimán destaca que aunque Canelo Álvarez es uno de los deportistas históricos del boxeo, es muy seguro que haya otros que traten de seguir su legado. “En México, cada vez que pisas fuerte, salen dos muchachos con la pose y en guardia para pelear”, asegura.

El presidente del CMB deja en claro que la figura que buscará marcarse como el sucesor del pugilista mexicano, será Marco Verde, un joven que ha destacado en el ring, de acuerdo con ESPN. Desde su paso en los Juegos Olímpicos de París 2024, hasta su reciente participación como parte de los combates previos en la pelea de Canelo vs. Crawford.

Quién es Marco Verde, el joven pugilista que podría ser el sucesor del Canelo

Marco Verde, es un boxeador mexicano de 23 años. Nació en Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que busco seguir los pasos de su padre, Manuel “Sammy Álvarez, ex boxeador que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en la categoría de semipesado, según Olympics.

A diferencia de otros deportistas, Verde no comenzó su carrera deportiva dentro de un ring, ya que jugó béisbol por varios años en su ciudad natal, esto debido a que su padre no quería que se involucrará en el boxeo, pero al final decidió subirse a un ring.

Marco Verde fue el primer boxeador en salir al ring del Allegiant Stadium (Instagram/@marco_alonso_green) (Instagram/@marco_alonso_green)

Marco Verde fue campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos en 2023. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se convirtió en el primer boxeador mexicano en llegar como finalista en los últimos 40 años, desde que lo hiciera Héctor “Torero” López en Los Ángeles 1984, recuerda Sporting News.

Tras su participación en los Juegos Olímpicos, decidió comenzar con su carrera profesional y fue parte de la cartelera del pasado 13 de septiembre en Allegiant Stadium, sitio en el que se llevó a cabo la pelea del Canelo vs. Terence Crawford.

Marco Verde sale con una victoria en la previa de Canelo vs. Crawford

El originario de Mazatlán enfrentó a Sona Akale en una pelea pactada a seis rounds, de acuerdo con The Ring. Marco Verde dominó el combate desde el principio, ante un rival que no tenía respuestas ante los golpes del mexicano.

Mark Nelson, réferi del combate, intervino al minuto 1.11 del cuarto asalto para detener las acciones, lo que le dio el triunfo a Verde por nocaut.

Marco Verde venció a Sona Akale por la vía del nocaut (Instagram/@marco_alonso_green) (Instagram/@marco_alonso_green)

“Teníamos una estrategia para terminar la pelea, pero sucedió de esa manera (...) Estoy muy feliz. Esto es lo que busco, tener más experiencia y llevarlo todo hasta la cima”, declaró Marco Verde tras la pela, según The Ring.

A sus 23 años, Marco Verde ha conseguido 43 victorias (15 de ellas por la vía del nocaut) y siete derrotas en su carrera como boxeador amateur, de acuerdo con Olympics.

En su carrera como profesional, cuenta con tres victorias en el mismo número de combates. Su última pelea fue contra Sona Akale, como parte de los combates previos en la pelea estelar de Canelo Álvarez y Terence Crawford, de la cual salió victorioso.