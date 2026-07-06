Noticias de Nueva York hoy: alerta por inundaciones repentinas entre lunes y martes en hora pico

La ciudad de Nueva York se prepara para una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar los desplazamientos, especialmente durante la mañana del lunes y hasta las primeras horas del martes. Las autoridades activarán un amplio operativo preventivo ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas y posibles inundaciones repentinas.

Alerta en Nueva York por lluvias fuertes durante la hora pico del lunes

De acuerdo con un comunicado de la oficina del alcalde de Nueva York , la ciudad movilizará recursos de emergencia antes de la llegada del sistema de tormentas que afectará a los cinco distritos.

de , la ciudad movilizará recursos de emergencia antes de la llegada del que afectará a los cinco distritos. El mayor riesgo se concentrará entre la madrugada y la mañana del lunes, un período que coincidirá con la hora pico del traslado de millones de personas hacia sus lugares de trabajo y estudio.

Las autoridades señalaron que las lluvias más peligrosas coincidirán con el movimiento masivo de trabajadores y estudiantes NWS

Las previsiones indican que las lluvias comenzaron a intensificarse durante la noche del domingo y continuarán a lo largo del lunes con varias rondas de precipitaciones y tormentas eléctricas.

Aunque las condiciones más peligrosas se concentrarán durante la mañana, las autoridades anticiparon que todavía podrán desarrollarse tormentas aisladas durante el resto del día, capaces de provocar nuevas inundaciones localizadas.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la activación del Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas de la ciudad.

anunció la activación del de la ciudad. Como parte de esa estrategia, distintas agencias municipales limpiarán desagües pluviales, inspeccionarán barrios históricamente vulnerables a las crecidas y difundirán recomendaciones para residentes en sótanos.

Qué dice el NWS sobre el riesgo de inundaciones repentinas en NYC

Según la oficina de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la vigilancia por inundaciones permanecerá vigente hasta las primeras horas del martes debido al potencial de precipitaciones muy abundantes en períodos cortos.

Los meteorólogos pronostican acumulados generales de entre dos y tres pulgadas (5,08 y 7,62 centímetros) de lluvia sobre buena parte de la ciudad, aunque algunas zonas podrían recibir más de cuatro pulgadas (10,16 centímetros).

En sectores donde varias tormentas pasen consecutivamente sobre el mismo lugar, las precipitaciones incluso podrían alcanzar hasta seis pulgadas (15,24 centímetros).

El organismo meteorológico advirtió que todavía existe incertidumbre sobre el lugar exacto donde se concentrarán los mayores acumulados de lluvia, ya que dependerá de la ubicación definitiva del frente estacionario y del recorrido que adopten las tormentas durante la jornada.

Satélite de la NOAA hoy

Zonas bajas y calles vulnerables de Nueva York bajo riesgo de anegamientos

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señaló que los mayores impactos podrían producirse en sectores urbanos con drenaje deficiente y en barrios ubicados en áreas bajas.

Entre los lugares con mayor probabilidad de registrar problemas figuran:

Calles y avenidas con tendencia a anegarse.

Pasos bajo nivel.

Autopistas.

Vecindarios de baja altitud.

Sectores con sistemas de drenaje insuficientes.

Ríos, arroyos y cursos de agua que reaccionan rápidamente a lluvias intensas.

El organismo también ubicó a Nueva York, Long Island y el sur de Connecticut dentro de una categoría de riesgo moderado por lluvias excesivas, debido a la posibilidad de que varias tormentas descarguen sobre las mismas áreas durante varias horas consecutivas.

Recomendaciones oficiales para viajar en Nueva York durante las tormentas

La oficina del alcalde recomendó reducir al máximo los desplazamientos mientras duren las lluvias más intensas. En caso de ser necesario salir, la sugerencia es utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar atravesar calles inundadas tanto a pie como en automóvil.

Las autoridades también instaron a quienes vivan en departamentos ubicados en sótanos, viviendas de planta baja o inmuebles que hayan sufrido inundaciones anteriormente a preparar con anticipación un plan de evacuación.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé precipitaciones generales de entre 2 y 3 pulgadas (5,08 y 7,62 cm), con estimaciones de hasta 6 pulgadas (15,24 cm) en áreas donde las tormentas se registren de forma consecutiva sobre una misma zona SPC

Dicho plan deberá contemplar un lugar seguro al que trasladarse si el agua comienza a ingresar al domicilio, ya sea la vivienda de un familiar, un vecino que resida en un piso superior o un edificio público cercano.

Como parte de las recomendaciones oficiales, también se incluyeron las siguientes medidas: