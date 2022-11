Se disfrazó de La Chilindrina para ver a México y reveló la actitud de los policías en Qatar

escuchar

Con el objetivo de lograr aparecer en la señal de televisión del Mundial Qatar 2022, una pareja mexicana ideó un curioso plan de acción que incluía unos divertidos disfraces de los personajes de El Chavo del 8. Esto se combinó con una ubicación estratégica detrás de una de las porterías para tener más posibilidades de ser encuadrados por las cámaras.

“Bro, vámonos del Chavo y la Chilindrina… Pero hagámoslo al revés”, fue la primera idea que dio Gerynna Sotelo a Patricio Ramírez sobre la aventura mundialista. “La verdad al principio lo dudé, pero después de pensarlo un poco me pareció divertido”, relató el joven en un video previo al partido entre Argentina y México que publicó en su cuenta de TikTok.

Uno de los retos por el que tuvieron que pasar fue conseguir el atuendo de los famosos personajes. Con ayuda del equipo de redes sociales de la selección mexicana, la pareja pudo lograrlo y finalmente estuvo lista para ejecutar el plan. Después de pasar el primer filtro, la preocupación se enfocó en los controles de seguridad del estadio. “La verdad no sabía si me iban a dejar entrar”, aseguró Ramírez en otro clip.

Se disfrazó de “La Chilindrina” para el México vs Argentina

“Los policías se veían bastante concentrados”, relató mientras se le veía acercarse al estadio con su peculiar disfraz de vestido verde y suéter rojo. “Me revisaron la mochila, me pidieron el boleto y para adentro. La verdad no tuve ningún inconveniente”, aseguró.

Patricio, con su característico atuendo de la hija de Don Ramón en el popular programa creado por Chespirito, se posicionó en su lugar y esperó a que las cámaras hicieran su trabajo. “El partido empezó, y no es broma, no tardaron ni cinco minutos para que me llegaran sus notificaciones”.

“El Chavo” y su creatividad detona la unidad latinoamericana

“Estos personajes, si bien son mexicanos, se han convertido en un ícono de toda Latinoamérica, lo cual en lugar de generar rivalidad, ocasionó identidad”, contó el creador de contenido mientras se le veía en saludos, abrazos y fotos con hinchas argentinos que estuvieron presentes en el estadio.

Los personajes creados por Chespirito son ampliamente reconocidos por todos los Latinoamericanos @patoramz_ / Instagram

Muestra de lo anterior son los cientos de reacciones que su publicación ha generado tanto en Instagram como en TikTok, donde múltiples usuarios se declararon fanáticos de El Chavo del 8 y todos los personajes de la vecindad.

“¡Qué grande! Después de tanto odio que quisieron generar entre argentinos y mexicanos, tu mensaje es lo que realmente somos: hermanos latinoamericanos. ¡Te quiero, amigo!”, comentó otro de los seguidores; “El Mundial de fútbol no es la rivalidad entre países, es la oportunidad para conocer nuevas culturas. Amé tu video. Te ves lindo”, escribió otra usuaria.

Hinchas de Argentina se sorprendieron con el disfraz de “La Chilindrina”

Una vez que lograron su cometido, estos creativos mexicanos decidieron que la mejor manera de celebrar era con la conocida torta de jamón que acostumbraban a comer los personajes del programa transmitido en la década de los setenta.

Esta segunda misión no la pudieron completar, dado que en el restaurante del estadio los empleados lucieron desconcertados cuando los jóvenes les preguntaron directamente por torta de jamón, pero, en cambio, ordenaron el tradicional “chicken shawarma” para celebrar en las tribunas.

A pesar del resultado adverso para su selección, estos mexicanos lucieron alegres al finalizar el partido por haber logrado aparecer como los populares personajes en la transmisión internacional, además de que el video de su experiencia en TikTok ya rebasó los tres millones de reproducciones.

LA NACION