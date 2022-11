Mundial de Qatar: Estados Unidos venció a Irán y los memes se apoderaron de las redes sociales

escuchar

El momento decisivo llegó con el partido de hoy para la selección de Estados Unidos en este Mundial de Qatar 2022. Lo único que podía servirles para seguir en la contienda era una victoria frente a Irán, así que en la mesa estaba el todo o nada para ambos equipos, en donde el ganador se llevaría la clasificación a octavos de final.

Finalmente, los norteamericanos vencieron 1-0 y sumaron su primer gran éxito en el torneo. Con estos tres puntos quedaron por detrás de Inglaterra en el Grupo B. Mientras el juego transcurría, en las redes sociales los usuarios le dieron eco y algunos momentos decisivos fueron inmortalizados a través de sus mejores memes.

En un partido que estuvo cargado de tensión política, los dos países demostraron su valía en la cancha. Hace unos días circuló en Twitter la imagen de Christian Pulisic, de la selección norteamericana, con una camiseta con la leyenda que decía It’s called soccer! (“Se llama fútbol”).

Aunque se trató de una imagen editada -la original tenía en ese lugar la leyenda The man in the mirror-, parece que los usuarios no se enteraron y aprovecharon para ironizar sobre ella en Twitter.En esa red social, fueron varios los que se preguntaron cómo era posible que un país que llama “soccer” al fútbol haya logrado la tan deseada clasificación a octavos de final.

Tras haber empatado con Gales e Inglaterra en sus primeras fechas, esta vez Estados Unidos consiguió el triunfo sobre Irán y le arrebató el pase. Este hecho fue crucial para los seguidores de la escuadra, quienes no dejaron de darle ánimos a través de las redes con algunos elementos alusivos.

La tendencia “USA, USA, USA!” Se posicionó entre las primeras en la tarde de este martes. Los Simpson, que son casi parte de la cultura de ese país, ondearon la bandera en varias publicaciones.

El conjunto norteamericano se puso en ventaja con el gol de Christian Pulisic y a los iraníes les fue imposible emparejarlos en el marcador. Algunos usuarios también reaccionaron tras esa anotación con sus apreciaciones.

Como hay varios elementos norteamericanos que son representativos para ellos, no dudaron en utilizarlos para hacer más fuerte la emoción de seguir el juego.

La comunidad virtual se mantuvo al tanto de cada paso de los dirigidos de Gregg Berhalter y en los puntos álgidos dejaron sus apreciaciones en las principales tendencias.

El nacionalismo unió a los estadounidenses con un mismo grito, sobre todo porque sabían el importante y decisivo papel que estaba en el duelo. El siguiente rival a vencer será Países Bajos, que salió victorioso en el Grupo A. El enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado.

Este partido tenía varias aristas más allá de lo evidente. Estados Unidos e Irán no han tenido una relación diplomática formal desde abril 1980, tras la toma de posesión de Irán de la Embajada de EE.UU. en noviembre de 1979, recordó el medio CNN.

Además, antes de este encuentro, los medios estatales de Irán habían pedido que Estados Unidos fuera expulsado de la Copa del Mundo 2022. Una solicitud que llegó luego de que la Federación de Fútbol de este último país cambiara la bandera de Irán en redes sociales para respaldar las manifestaciones.

