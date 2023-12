escuchar

Conforme se acerca el día de Navidad, los pronósticos del clima en Estados Unidos se vuelven más precisos. Ahora se puede predecir en qué lugares del país se podría disfrutar de un paisaje nevado al amanecer del próximo 25 de diciembre. No obstante, el cambio climático y la influencia del fenómeno de El Niño, ha disminuido las probabilidades de ver los típicos paisajes invernales en buena parte del país.

Según una actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) al menos 19 estados tienen las mayores probabilidades de vivir una blanca Navidad, definida por los observadores como la concentración de una pulgada (2,54 centímetros) de nieve sobre la superficie en las primeras horas del 25 de diciembre.

Justo en la semana previa a Navidad, se publicó un nuevo mapa del pronóstico de nevadas en Estados Unidos NOAA

Estos son los lugares en los que nevará en Navidad

La apuesta más segura de quienes buscan pasar las fiestas en medio del clima frío y paisajes nevados se concentra en las montañas del oeste, específicamente en la Sierra Nevada de California, la región conocida como Four Corners (partes de Colorado, Utah, Arizona y New Mexico), así como las zonas del norte de Nueva York, Vermont y New Hampshire, además del oeste de Washington y Oregon, y en una franja que abarca las Dakotas, oeste de Nebraska, oeste de Kansas y las altas llanuras del sur.

Tras las recientes tormentas que se registraron en la costa este, la escasez de nieve es evidente en los 48 estados del territorio continental de EE.UU. El promedio histórico de cobertura de nieve en estas fechas es del 36,8%, pero actualmente la cifra es del 16,9%, menos de la mitad de lo normal para la semana previa a la Navidad, según informó The Washington Post.

El meteorólogo de AccuWeather, Tom Kines, habló con Newsweek y explicó que a pesar del entusiasmo de la población, este año “los estados del norte tendrán menos probabilidades de lo habitual” de ver copos de nieve la mañana de Navidad. Normalmente, esos estados tienen entre un 70% y un 80% de probabilidades y este año estarían solo cercanos al 50%.

Pese a los cambios en el pronóstico, los estados del norte son los que aún concentran mayores probabilidades de tener nevadas en los próximos días JillWellington / Freerange Stock

¿Dónde habrá nevadas en Navidad?

Los expertos anticipan que estas condiciones de poca humedad persistirán para los siguientes días, además que las temperaturas en gran parte del país se elevarían significativamente en la segunda mitad de diciembre y podría ser una de las Navidades más cálidas de las que se tenga registro.

Según los datos más recientes del pronóstico de la NOAA, las ciudades de EE.UU. con mayor probabilidad de nevadas en Navidad son:

En el noreste : Maine, Minnesota, North Dakota, Michigan y Wisconsin tienen prácticamente garantizada una blanca Navidad , con más de un 97% de probabilidades de una pulgada de nieve. En tanto, Cincinnati, Pittsburgh, Filadelfia, Nueva York, Boston y Washington, D.C. tienen entre un 30 y un 50% de oportunidades de tener paisajes nevados.

: Maine, Minnesota, North Dakota, Michigan y Wisconsin tienen prácticamente , con más de un 97% de probabilidades de una pulgada de nieve. En tanto, Cincinnati, Pittsburgh, Filadelfia, Nueva York, Boston y Washington, D.C. tienen entre un 30 y un 50% de oportunidades de tener paisajes nevados. En el oeste: Montana, Idaho y poblaciones de la Sierra Nevada también tienen buenas probabilidades con más del 75% de probabilidades de nevadas . En cambio, localidades de Oregon y California tienen muy pocas probabilidades con menos del 25%.

Montana, Idaho y poblaciones de la Sierra Nevada también tienen buenas probabilidades con . En cambio, localidades de Oregon y California tienen muy pocas probabilidades con menos del 25%. En el centro: Chicago, Milwaukee, Minneapolis-Saint Paul y Detroit aparecen con más de 60% de probabilidad de caída de nieve en Navidad.

Chicago, Milwaukee, Minneapolis-Saint Paul y Detroit aparecen con más de en Navidad. En el sur: ciudades de Arizona, New Mexico, Texas y Florida tienen casi nulas probabilidades de nevadas.