Se puso un osado vestido para su casamiento y la destrozaron en redes: “¿No fue incómodo adelante de tu familia?”

Una mujer compartió videos del día de su casamiento en TikTok, sin imaginar que se volvería viral por un detalle en su vestido. Al parecer, a la comunidad virtual no le pareció adecuado uno de los escotes que tenía la parte trasera. Si bien la grabación la compartió solo para rememorar el día especial, terminó convirtiéndose en un motivo de debate entre los usuarios que la vieron.

La usuaria @sandra.ashton publicó un clip de cómo lucían ella y sus damas de honor tanto antes del casamiento como el día exacto. En las imágenes, tenían pijamas de satén en verde y blanco para la novia. Ese look fue antes de ponerse los atuendos para la ceremonia. Algo que llamó la atención fue que el vestido de la también tiktoker tenía una transparencia en la parte de atrás y dejaba parte de su cuerpo al descubierto, algo que muchos consideraron inapropiado.

La novia lució una prenda de corte sirena sin tirantes, escote en forma de corazón y mangas largas de encaje. La cola del vestido tenía una abertura que exponía toda su espalda, diseñado con el mismo encaje de los brazos. Sin embargo, no tenía ningún tipo de enagua, como suele usarse en los vestidos que son muy transparentes, por lo que su piel se veía en ese escote.

Una mujer se volvió viral por mostrar cómo es su vestido de novia

La grabación causó furor de inmediato entre la comunidad virtual y hasta el momento acumula cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo. Mientras hubo gente que la elogió por lo bien que lucía en su casamiento, también se hicieron presentes las personas que la criticaron por llevar un atuendo tan osado. “¿Por qué elegiste esa parte trasera del vestido?”; “El vestido es absolutamente hermoso”; “Tu vestido es impresionante”; “No fue incómodo caminar frente a tu familia de esa manera?”; “¿Ves lo que sucede cuando los padres dejan a su familia a una edad temprana? Las hijas terminan desesperadas y tristes con grandes problemas con sus padres”, escribieron.

La joven se dio el tiempo de contestar algunas críticas. Cuando una mujer le insinuó que ella no podría caminar frente a todos mientras el vestido mostraba su cuerpo, la tiktoker le respondió: “Qué bueno que tú no lo llevabas puesto”. Al mismo tiempo, cuando le preguntaron si no le había causado incomodidad estar frente a su familia, ella dijo que no tendría por qué ser así, dado que “no estaba desnuda”.

Así era la transparencia del vestido de novia @sandra.ashton/TikTok

Vendió su vestido de novia luego de su divorcio

No es la primera vez que algo relacionado con un vestido de novia se vuelve viral en el internet. Hace tiempo, una mujer hizo una publicación para anunciar la venta de esta prenda especial, pero lo que llamó la atención fue la manera en la que lo hizo. “¿Alguien quiere o conoce alguien que le gustaría este vestido?”, inició el singular posteo de la mujer.

Luego, especificó que la prenda estaba llena de malos recuerdos y que quien lo comprara debía ser consciente de que “la felicidad no estaba incluida” en él. Además, que seguramente “necesitaría un exorcismo”, por todo lo que ocurrió en su matrimonio después de que lo usó.

LA NACION