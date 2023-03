Se separaron a los cinco años de relación y 40 años después se reencontraron para casarse

escuchar

Dicen que el verdadero amor nunca muere y así lo demostró una pareja que se reencontró después de 40 años de haber estado separados. Dos estadounidenses vivieron un gran amor de cinco años, pero las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. Lo que no esperaban es que, cuatro décadas más tarde, tendrían la oportunidad de cumplir su sueño de casarse y de estar juntos para siempre.

La historia de Arlene, de 80 años, y Richard Rumney, de 82, comenzó en 1980, cuando tuvieron una “gran conexión”, según la historia que relataron para News Center Maine. Tenían una relación como ninguna otra, según describieron, pero eso no fue suficiente para que permanecieran juntos. Ambos tenían planes distintos, así que decidieron continuar por separado. “No estaba lista para establecerme entonces”, dijo la mujer.

En ese sentido, con el pasar del tiempo Richard decidió casarse y formar una familia con otra persona. En tanto que Arlene siguió enfocada en su profesión y en el cuidado de sus dos niños. Transcurrieron los años y los dos creían que su romance había terminado, aunque tenían la esperanza de reencontrarse después.

Al fin juntos; después de cuatro décadas, se reencontraron para vivir su gran amor News Center Maine

En 2019, la esposa de Richard falleció. Luego de estar de luto, quiso darle una nueva oportunidad al amor. La primera persona que apareció por su mente fue Arlene, ya que nunca había dejado de amarla, según aseguró. Entonces, hizo todo lo posible por encontrarla y pedirle que retomaran la romántica historia.

La búsqueda

La llamó por teléfono, pero se encontró con que ya no tenía el mismo número, algo que era de esperarse luego de 40 años. No se rindió y la buscó directamente en su hogar: “Sabía dónde vivía en el parque de casas rodantes, así que me arriesgué a que estuviera en el mismo lugar”, agregó Richard. Insistió por varias veces y dejó algunas cartas con la esperanza de que su amada le respondiera pronto, pero no fue así. “Entonces, más o menos me di por vencido”, afirmó.

En realidad, había enviado esas cartas a la dirección equivocada, algo de lo que se percató cuando se encontró con Alisa, la hija de Arlene, en un hospital local. El desalentador pronóstico cambió cuando habló con ella por un rato y obtuvo el nuevo número telefónico. Por su parte, Alisa se mostró dispuesta a ayudar a que su madre viera de nuevo a su enamorado: “Pensé, ‘oh, esto va a alegrarle el día’ cuando le diga que lo he visto”, aseveró la mujer.

Arlene guardó una fotografía de cuando eran más jóvenes, de los inicios de su relación News Center Maine

El final feliz

Una vez que volvieron a verse, supieron que nunca habían dejado de amarse. De acuerdo con el testimonio de Richard, retomaron su relación justo donde la dejaron. Finalmente, decidieron unirse en matrimonio. “Nunca dejé de pensar en él durante todos estos años y supongo que estoy diciendo que siempre lo amé. Entonces, estaba feliz de que incluso en nuestra vejez pudiéramos reunirnos”.

Por su parte, el hombre dijo se siente afortunado de poder volver a estar con ella: “Estaba feliz de verla caminar por ese pasillo (en el casamiento). Nos amamos hasta la muerte y vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos”, concluyó.

