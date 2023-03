Compraron vuelos para visitar un país y por un descuido terminaron en otro

escuchar

Las capitales de Rumania y Hungría, Bucarest y Budapest, respectivamente, son confundidas con frecuencia. En el pasado, se han reportado casos de personas que ante la poca familiaridad con la región reservan billetes de avión a alguno de estos destinos cuando la intención original era llegar al otro. El tema fue, incluso, parte de una campaña publicitaria de chocolates en la que ilustraban las diferencias entre las dos ciudades de Europa del este. Ahora, volvió a ocurrir. Una pareja de amigos estaban listos para cumplir sus vacaciones cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado. Lejos de desilusionarse, ambos apostaron por la aventura.

La usuaria @sophealice, quien vive en Reino Unido, había anunciado a sus seguidores en TikTok que haría un viaje de vacaciones con su mejor amigo de Australia, luego de que este la visitara por sorpresa. Incluso, mostró el momento en el que estaban en el Aeropuerto de Londres Stansted, listos para partir. No obstante, sus planes cambiaron al llegar a la puerta de embarque, donde se dieron cuenta de que su ticket, de la aerolínea Ryanair, indicaba otro destino: “Cuando pensaba que había reservado vuelos a Budapest”, expresó al inicio del clip la creadora de contenido. En su lugar viajaría a Bucarest, en Rumania. “Suenan similares, ¿verdad?”, bromeó.

Una tiktoker contó cómo se dio cuenta de que tenía el ticket equivocado antes de subir al avión

Pese a que el clip dura apenas unos segundos, se volvió viral en la red social. En pocos días consiguió más de 4,2 millones de reproducciones y cientos de comentarios. Algunas personas quedaron atónitas. Otras animaron a la pareja a dejarse llevar por esta nueva aventura. “Bucarest es increíble de todos modos”; “Es uno de los lugares de fiesta más salvajes, totalmente subestimado”; “Me encanta Bucarest. Haz una excursión de un día a la ciudad de Brasov y al Castillo de Drácula”; “Mi novio y yo fuimos a Budapest el año pasado, él volaba un día antes que yo y perdió su vuelo porque hizo fila para Bucarest”, escribieron.

Una oportunidad que no se repetirá

Luego de unos días de haber publicado el clip, varios usuarios le preguntaron a la creadora de contenido si habían decidido subir al avión de todos modos, y ella respondió que sí con un video de seguimiento.

Aunque la compañía aérea en la que reservaron permite cambiar los vuelos hasta dos horas antes de la salida, ambos prefirieron ahorrarse el cargo y aprovechar el error para conocer nuevos destinos. Luego de las vacaciones improvisadas, el amigo de la joven continuó su viaje a Nueva Zelanda y ella regresó a Reino Unido.

Una tiktoker dio más detalles de su viaje a otro destino

En el clip, la tiktoker explicó que todo “estuvo genial” y que no había publicado algunos de los momentos más memorables, por lo que comenzó a sacarlos de su archivo para compartirlos con sus seguidores después del interés que muchos mostraron por su caso. “Me encantó”, remarcó. En otro video, la joven británica dejó algunos detalles de su estadía en un país que no estaba en sus planes iniciales.

Los jóvenes decidieron continuar y conocer un destino diferente

Estas confusiones no son nuevas. En 2021, seis aficionados franceses se equivocaron y viajaron a la capital rumana en lugar de la húngara, donde tendría lugar el partido Francia vs. Hungría de la Eurocopa, que se disputó en Budapest.

LA NACION