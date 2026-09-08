Security Alert en México: la advertencia del Departamento de Estado de EE.UU. y el sitio que recomiendan evitar

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) emitió el 5 de septiembre una alerta de seguridad para Nogales, Sonora, en México, luego de recibir información sobre posibles amenazas en la ciudad fronteriza. La medida establece restricciones para los desplazamientos hacia la localidad mexicana, mientras la representación diplomática pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos.

Qué se sabe sobre la alerta del DOS en Nogales

En un comunicado oficial, la Misión de EE.UU. en México no precisó qué tipo de amenaza motivó la decisión ni identificó a un grupo o persona como posible responsable.

no precisó qué tipo de amenaza motivó la decisión ni identificó a un grupo o persona como posible responsable. El aviso tampoco establece cuánto tiempo permanecerán vigentes las restricciones.

El Departamento de Estado alertó a los ciudadanos estadounidenses sobre posibles amenazas en Nogales, Sonora, en México Mandel Ngan - Pool AFP

“Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno estadounidense en Nogales y los viajes hacia la isla se han restringido a desplazamientos esenciales únicamente durante el día. Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza y el cambio de medidas”, indica el mensaje oficial.

El aviso tampoco describe un incidente concreto que haya ocurrido en la localidad. La representación de EE.UU. se limitó a señalar que recibió información relacionada con una amenaza y que, a partir de ese dato, modificó su postura de seguridad.

La situación generó una respuesta de las autoridades de Sonora. La Mesa Estatal de Seguridad informó que no contaba con datos que permitieran corroborar una amenaza concreta para la población y señaló que mantendría la vigilancia y los operativos preventivos en la zona.

Las recomendaciones del DOS para los estadounidenses en Nogales

El aviso oficial incluye cinco medidas para los ciudadanos de Estados Unidos que deben tener en cuenta:

Extremar las precauciones y prestar atención al entorno.

y prestar atención al entorno. Buscar refugio si ocurre un incidente.

si ocurre un incidente. Informar a familiares y amigos sobre su situación.

y amigos sobre su situación. Seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad mexicanas.

mexicanas. Monitorear los medios locales para conocer actualizaciones.

Para quienes necesiten asistencia, la embajada y los consulados de EE.UU. en México mantienen disponibles sus canales de contacto.

La alerta oficial incluye números telefónicos para llamadas desde ambos países, además del servicio de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

El DOS mantiene una alerta de viaje sobre Sonora

El aviso recordó que Sonora permanece en el Nivel 3 de la Alerta de Viajes de EE.UU., una categoría que significa “reconsiderar el viaje”. Esta clasificación comprende al estado y es independiente de la alerta específica para Nogales.

TravelGov informó en X sobre las nuevas restricciones para los movimientos hacia Nogales debido a información sobre amenazas X @TravelGov

La alerta fue difundida también por TravelGov, la cuenta de asuntos consulares del DOS en X.

En el mensaje de redes sociales, las autoridades replicaron las palabras publicadas en el sitio web y recordaron a los estadounidenses que deben mantenerse atentos a este y otros avisos.

De manera general, EE.UU. mantiene a México en nivel 2 de alerta, aunque algunas regiones tienen advertencias más severas.

Un caso reciente fue el de Reynosa, Tamaulipas, donde en abril el gobierno de EE.UU. pidió evitar el área por hechos de violencia y bloqueos en rutas.

Actualmente, Tamaulipas continúa en nivel 4 de alerta, “no viajar”, para ciudadanos estadounidenses, según establece el DOS en sus canales oficiales.