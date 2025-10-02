Senadora demócrata critica la ayuda de EEUU a la Argentina en pleno cierre del gobierno

El presidente Donald Trump cerró el gobierno estadounidense pero se dedica a ayudar financieramente a Argentina, criticó este jueves una senadora demócrata, Elizabeth Warren, en alusión a la parálisis presupuestaria en el Congreso por el desacuerdo entre republicanos y demócratas.

Warren envió una carta de protesta a la Casa Blanca junto a un grupo de miembros de su partido.

"Donald Trump cerró el gobierno, hiriendo al pueblo estadounidense, pero está abierto para Argentina y sus ricos inversores de fondos", explicó en un mensaje en la red social X.

Demócratas y republicanos se acusan mutuamente del cierre parcial del gobierno, en vigor desde el miércoles.

Los demócratas se niegan a dar sus votos para aprobar en el Senado una prolongación del gasto presupuestario porque pretenden reinstaurar programas sanitarios cancelados por los republicanos, que a su vez declaran que los migrantes indocumentados podrían verse beneficiados.

Warren aludió al mensaje enviado antes por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que había anunciado este mismo jueves una reunión "en los próximos días" con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, para ultimar la ayuda financiera que requiere el gobierno de Javier Milei.

Argentina cuenta en principio con una ayuda de hasta US$20.000 millones anunciada por el Tesoro el mes pasado.

Warren promovió junto al líder de la bancada minoritaria en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, una carta enviada a Trump.

"Escribimos con profunda preocupación respecto a su plan de enviar un rescate de 20.000 millones [de dólares], financiado por los contribuyentes estadounidenses, a Argentina justo días después de que ese país tomara medidas para socavar a los agricultores estadounidenses", escribieron los senadores.

"La semana pasada, Argentina anunció su plan de suspender los impuestos a la exportación de soja, dejando efectivamente a los agricultores estadounidenses de soja fuera del mercado internacional".

"A pesar de la decisión de Argentina, usted todavía aparentemente sigue avanzando con el rescate para el país", continuaron los senadores. "Los agricultores estadounidenses de soja (...) merecen algo mejor", indicó la misiva.

Estados Unidos ha pedido a Argentina que no suspenda los impuestos a la exportación de soja, como parte de la negociación financiera bilateral.

Y Trump anunció que hablará con su homólogo chino Xi Jinping para que Pekín incremente la compra de soja estadounidense.

jz/dg