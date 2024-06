Señores, ¡puntualidad!: Bielsa, cuarto DT suspendido por salida tardía al campo

No es la Eurocopa, pero en la Copa América de Estados Unidos 2024 hay que tener puntualidad alemana. Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, se convirtió este domingo en el cuarto técnico sancionado por la salida tardía de su equipo a la cancha tras el mediotiempo de un partido.

Bielsa fue suspendido para el enfrentamiento del lunes entre Uruguay y el anfitrión Estados Unidos en la última fecha del Grupo C, en el Arrowhead Stadium de Kansas City (Missouri), informó este domingo la Conmebol.

Se une así a los entrenadores de Argentina, Lionel Scaloni; Chile, Ricardo Gareca; y Venezuela, Fernando 'Bocha' Batista, castigados por el mismo motivo en los días previos.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol decidió suspender a Bielsa por un partido por su "infracción al reglamento" de la organización, indica la resolución publicada en la web de la Conmebol.

El lugar de Bielsa en el banquillo será ocupado por sus asistentes Pablo Quiroga y Diego Reyes.

"Claramente que una sanción reglamentaria nunca es bien tomada, porque es un aspecto negativo. Nosotros tomamos las prudencias necesarias (en el partido anterior), pero hubo imponderables que no se pudieron zanjar. Es un asunto reglamentario y claramente lo tenemos que asumir", dijo Reyes en conferencia de prensa.

"Trabajamos como staff hace bastante tiempo con Marcelo y la preparación de los partidos la hacemos colectivamente (...). Aunque no esté Marcelo, vamos a tratar de implementar todo lo que hemos venido trabajando", añadió.

La Asociación Uruguaya de Fútbol fue multada por 15.000 dólares, tal como las federaciones de los otros directores técnicos sancionados.

La selección celeste busca en este partido certificar su clasificación a los cuartos de final, casi en el bolsillo, y amarrar el liderato de la llave.

Uruguay comanda el Grupo C con seis puntos, después de derrotar en sus primeros partidos a Panamá por 3-1 y a Bolivia por 5-0. Estadounidenses y panameños le escoltan con tres unidades cada uno, mientras que los altiplánicos no han sumado.

- "Muy dolido" -

Batista, en la víspera, fue suspendido para el partido dominical entre Venezuela y Jamaica por el Grupo B.

"El 'Bocha' está muy dolido porque no puede estar al frente de su equipo, la verdad que duele como entrenador, pero respetamos y acatamos la decisión de la Conmebol y nada que objetar", dijo su asistente Leandro Cufré.

Scaloni se perdió el sábado el compromiso Argentina-Perú por el Grupo A, ganado 2-0 por los campeones mundiales con doblete de Lautaro Martínez.

Gareca vivió una idéntica situación en la misma llave, también el sábado, en el encuentro Chile-Canadá. El choque terminó en empate 0-0, un resultado que dejó eliminado a su equipo.

- críticas -

Si bien no está entre los sancionados, el seleccionador de Perú, el uguguayo Jorge Fossati, se solidarizó con sus colegas.

"No me parece bueno para la fiesta que es la Copa América que el entrenador principal de una selección no pueda estar por ese simple detalle", cuestionó Fossati.

"Cuando termina el primer tiempo no es el momento de poner el cronómetro de los 15 minutos (para volver a la cancha en la segunda mitad), sino cuando llegaste al vestuario", alegó.

Por lo pronto no hay otra solución que ajustar los relojes.

La Conmebol advirtió: "en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza" será aplicable "el artículo 27 del Código Disciplinario", que contempla castigos de ¡un año! desde la infracción anterior si esta "hubiera sido sancionada con una suspensión de hasta dos partidos".

