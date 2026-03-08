República Dominicana vs. Países Bajos, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en USA

El segundo compromiso de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) será ante Países Bajos, en horario diurno de hoy. El calendario marca el juego para este domingo 8 de marzo a las 12.00 del mediodía (hora del Este de EE.UU.), nuevamente en el LoanDepot Park de Miami.

República Dominicana vs. Países Bajos por el WBC

Este partido del World Baseball Classic se trata de uno de los partidos destacados de la jornada , que FOX colocó en su señal abierta para Estados Unidos .

se trata de uno de los , que FOX colocó en su . El encuentro se verá por FOX, en simultáneo con Colombia vs. Cuba (FS2) y antes de Panamá vs. Canadá (FS2) y Brasil vs. México (FS1).​

En territorio estadounidense, FOX será la vía de mayor alcance para seguir el partido en vivo, con potencial cobertura en español a través de FOX Deportes.

La aplicación de FOX Sports ofrecerá el streaming de la señal lineal, mientras que Tubi tendrá resúmenes y contenido bajo demanda.

La MLB reforzará la cobertura digital del día con actualización constante de marcadores y estadísticas, dado que se trata de uno de los cruces señalados como clave para la definición del grupo.

Un examen serio para el plantel dominicano en el Clásico Mundial

Aunque no comenzó bien, Países Bajos se ha ganado el respeto en el Clásico Mundial con campañas sólidas y victorias sobre rivales de mayor tradición beisbolera.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Su base de jugadores de origen caribeño y experiencia en Grandes Ligas lo convierte en un adversario muy distinto a la etiqueta de “cenicienta” que podría sugerir el nombre del país.​

Para República Dominicana, el duelo funciona como prueba de madurez temprana, sobre todo porque llega al partido con un triunfo inicial sobre Nicaragua.

Resolver con autoridad este encuentro permitiría encarar la recta final de la fase de grupos con otro margen para administrar el pitcheo y el descanso de las figuras.​

Dominican Republic's Julio Rodríguez, center, celebrates after hitting a solo home run during the eighth inning of a World Baseball Classic game against Nicaragua, Friday, March 6, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)� Lynne Sladky� - AP�

Calendario de República Dominicana en el WBC

8 de marzo, 12.00 p.m.: Países Bajos vs. República Dominicana, FOX.​

9 de marzo, 12.00 p.m.: República Dominicana vs. Israel, FS1.​

11 de marzo, 8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.​

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.