Sheinbaum defiende a la gobernadora de un estado fronterizo de México acusada por presuntos vínculos con el FBI: “No hay delito”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras la filtración de audios donde conversa con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. Las grabaciones fueron interpretadas como un presunto ofrecimiento de información para evitar eventuales cargos en EE.UU. La jefa del Ejecutivo federal descartó irregularidades en la plática de la funcionaria estatal y cuestionó el origen del material difundido.

Sheinbaum descarta indicios de delito en los audios de Marina del Pilar Ávila

Durante una conferencia de prensa este martes, Sheinbaum defendió la integridad de la mandataria estatal al señalar que no observan actos indebidos en los audios. “Esta llamada de teléfono, que un periodista da a conocer, ocurre con personas que ni siquiera sabemos si pertenecen al gobierno de Estados Unidos”, declaró la líder mexicana.

La presidenta insistió en que, si existe necesidad de una indagatoria, las autoridades correspondientes pueden proceder con total libertad. No obstante, Sheinbaum calificó la situación como “distinta” a otros casos de seguridad nacional y subrayó la falta de certeza sobre la identidad de los interlocutores.

Por su parte, en la misma conferencia, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, respaldó la postura presidencial tras analizar el contenido del audio. El funcionario afirmó que no existen indicios de delito ni información sensible comprometida en la charla de la gobernadora.

Cómo surgió la controversia por los contactos de Marina del Pilar con supuestos intermediarios del FBI

El conflicto estalló luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera una grabación en El Universal donde Ávila conversa con dos individuos, uno en español y otro en inglés. El comunicador aseguró que la mandataria bajacaliforniana ofreció entregar datos al Buró Federal de Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés).

Según la acusación, a través de colaboración, la gobernadora habría buscado obtener información sobre posibles cargos o sanciones en su contra dentro de EE.UU. De acuerdo con CNN, Marina del Pilar Ávila negó haber cometido algún acto fuera de la ley en un comunicado oficial.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California Instagram Marina del Pilar Ávila

La funcionaria estatal aclaró que la charla involucró a personas que se presentaron como intermediarios sin acreditar formalmente su representación. En ese sentido, Ávila aseguró que toda la colaboración con funcionarios extranjeros ocurre bajo el marco legal y mediante los canales institucionales establecidos.

La gobernadora rechazó las interpretaciones “construidas a partir de fragmentos aislados” y afirmó mantener su disposición absoluta para aclarar cualquier situación ante la opinión pública.

El caso Chihuahua que Sheinbaum diferenció de los audios de Baja California

Según CNN, Sheinbaum marcó una distinción clara con el caso registrado en Chihuahua, donde gobierna la oposición, al calificarlo como una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. En esa entidad, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) perdieron la vida en un accidente automovilístico tras un operativo antidrogas.

El Gobierno mexicano presentó numerosos reclamos a las autoridades de Chihuahua por permitir la operación de agencias extranjeras sin informar debidamente a la Federación.

El FBI recomienda no enviar dinero ni compartir información personal Captura de Telemundo

Este episodio ocurre en un marco de alta tensión diplomática entre México y Estados Unidos debido a fricciones recurrentes en materia de seguridad. Las presiones coinciden con los reclamos mexicanos por la muerte de inmigrantes bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del vecino país.

El FBI, mencionado en la filtración como la posible agencia receptora de la información, declinó emitir cualquier comentario sobre los señalamientos.