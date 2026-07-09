Noticias del FBI: el curioso caso del joven investigado por experimento químico en un vecindario de California

Una nueva denuncia por un supuesto olor químico volvió a colocar bajo la lupa a un estudiante universitario de California que ya había sido investigado meses atrás por las autoridades federales y que ahora derivó en otro despliegue de un operativo en el lugar.

FBI e Irvine investigan otra vez a Amalvin Fritz tras un reporte por olor químico

El joven Amalvin Fritz, de 18 años, volvió a quedar en el centro de una investigación del FBI luego de que vecinos alertaran sobre un fuerte olor químico proveniente de una vivienda ubicada sobre la calle Crater, en Irvine, California.

Según NBC Los Angeles, el abogado de la familia confirmó que las autoridades federales retomaron las actuaciones tras el nuevo reporte realizado durante la mañana del martes.

La situación guarda una estrecha relación con un episodio ocurrido en febrero, cuando un aviso sobre una presunta actividad química sospechosa derivó en una investigación federal y en un importante despliegue de equipos especializados en materiales peligrosos.

En aquella oportunidad, el propio Fritz explicó que realizaba experimentos científicos con agua, alcohol isopropílico y productos químicos presentes habitualmente en sales de Epsom y removedores de esmalte para uñas.

Nuevo operativo en Irvine por los contenedores devueltos a la familia Fritz

De acuerdo con el abogado Charles Young, la familia acababa de mudarse a una nueva vivienda y descargaba el contenido de tres depósitos que ya habían sido inspeccionados anteriormente por el FBI y posteriormente devueltos a sus propietarios.

El abogado de la familia sostiene que el incidente se originó durante la mudanza, al manipular materiales que, aunque previamente inspeccionados y autorizados por el FBI, aún retenían residuos aromáticos que alarmaron a los vecinos Imagen ilustrativa creada con IA

El representante legal considera que el olor que todavía desprendían algunos de esos elementos pudo haber motivado la llamada de los vecinos a las autoridades. Esa llamada derivó en un nuevo operativo conjunto entre el Departamento de Policía de Irvine y agentes federales.

Según explicó NBC Los Angeles, la policía confirmó que recibió un reporte por olor químico proveniente de una residencia ubicada sobre Crater y, como consecuencia, inició una investigación coordinada con el FBI. No obstante, las autoridades aclararon que no existía ninguna amenaza conocida para la comunidad y que tampoco fue necesario evacuar a los residentes del vecindario.

Pese a ello, la familia Fritz debió abandonar nuevamente la vivienda mientras colaboraba con los investigadores durante el procedimiento.

Qué ocurrió en febrero con el laboratorio casero de Amalvin Fritz en Irvine

El episodio original comenzó cuando el propietario de la vivienda donde residía la familia alertó a las autoridades tras encontrar materiales que consideró sospechosos.

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Según una fuente familiarizada con la investigación citada por CBS Los Angeles, investigadores de la Orange County Fire Authority y del Departamento de Policía de Irvine detectaron posibles indicios relacionados con agentes químicos nerviosos dentro del laboratorio casero donde Fritz realizaba mezclas de distintos compuestos.

Posteriormente, los equipos especializados en materiales peligrosos encontraron documentación escrita que consideraron suficientemente preocupante como para transferir el caso al FBI, organismo que envió tanto su Equipo de Respuesta y Evidencia como su Unidad de Respuesta ante Materiales Peligrosos.

En aquella oportunidad también participaron integrantes del Equipo de Apoyo Civil para Armas de Destrucción Masiva de la Guardia Nacional, que colaboraron en las tareas de inspección desarrolladas dentro de la vivienda.

Pese al amplio despliegue, hasta el momento no se presentaron cargos criminales contra el joven y la investigación federal continúa abierta.