Siakam impulsa a unos Pacers con bajas a su primer triunfo de la temporada NBA

Pascal Siakam encestó un triple decisivo en los últimos segundos y los Indiana Pacers, golpeados por las lesiones, ganaron su primer partido de la temporada de la NBA, derrotando a Golden State 114-109 este sábado.

El armador camerunés Siakam anotó 27 puntos, Aaron Nesmith sumó 31 puntos —máximo de su carrera y del partido— y Quenton Jackson añadió 25 puntos, también récord personal, para ayudar a cortar la racha de cinco derrotas consecutivas de Indiana al inicio de la campaña.

Los Pacers, que perdían 104-93 a mitad del cuarto cuarto después de que Stephen Curry anotara tres de sus 24 puntos para Golden State, cerraron el partido con un parcial de 21-5 para vencer a los Warriors (4-3).

"Simplemente jugamos un baloncesto intenso y físico", dijo Siakam. "Tenemos que volver a ser nosotros mismos. Hay que jugar duro. Los equipos tienen que sufrir cuando juegan contra nosotros. Durante esos minutos, se los hicimos difícil".

Siakam, quien formó parte del equipo campeón de la NBA con Toronto en 2019, dio a Indiana una ventaja de 112-109 con un triple a 37 segundos del final.

"Solo intentaba jugar duro y estar en posición para ayudar a mi equipo", agregó Siakam. "Todos luchamos por el rebote, yo quedé con un tiro abierto. Solo hay que lanzarlo".

Jackson anotó la canasta definitiva a 5.2 segundos del final.

"Él fue una parte importante de nuestra victoria", dijo Siakam sobre Jackson. "Solo intento inculcarles confianza a estos chicos, que sepan que tienen una oportunidad. Esto es la NBA. Aprovechamos eso hoy: siendo agresivos, sin pensar en cometer errores. Solo jugar duro, eso era lo que necesitábamos".

Los Pacers habían perdido ante Oklahoma City en siete partidos en las Finales de la NBA de junio pasado, el mismo juego en el que la estrella Tyrese Haliburton sufrió la ruptura del tendón de Aquiles derecho, lesión que lo mantendrá fuera de la temporada completa.

Indiana también ha perdido al alero Obi Toppin por una fractura en el pie derecho, al base T.J. McConnell por una lesión en el tendón de la corva, al guardia Kam Jones por una lesión de espalda, a Bennedict Mathurin por una lesión en el dedo del pie y a Andrew Nembhard por una lesión en el hombro.

"Esta es la parte difícil.

Hace un par de meses estábamos en la cima, intentando ganar el campeonato, y luego comenzar 0-5 así, es duro", dijo Siakam.

"Lo que intento hacer es mantener a todos unidos, seguir luchando sin importar qué, solo pensar en el próximo partido".

LaVine lidera a los Kings

Zach LaVine anotó 31 puntos y DeMar DeRozan sumó 29 para guiar a los Sacramento Kings a una victoria 135-133 sobre Milwaukee.

Los Kings (2-4) también tuvieron 24 puntos cada uno de Dennis Schröder y Domantas Sabonis, quien además aportó 13 rebotes.

Giannis Antetokounmpo registró 26 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias para los Bucks (4-2).

Julius Randle anotó 30 puntos para liderar a los Minnesota Timberwolves en un triunfo de 122-105 sobre Charlotte, mientras que Kevin Durant sumó 26 para comandar la victoria de los Houston Rockets 128-101 sobre Boston.

Paolo Banchero anotó 28 puntos y Franz Wagner añadió 25 para llevar a Orlando a un triunfo de 125-94 sobre Washington.

Dallas se enfrentó a Detroit en Ciudad de México en un partido posterior. Fue el decimoquinto encuentro de temporada regular de la NBA en México, donde la liga también ha disputado 19 partidos de pretemporada.

Los Mavericks jugaron sin el alero Anthony Davis, su máximo anotador y reboteador, debido a una lesión en la pierna izquierda.

