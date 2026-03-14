La serpiente venenosa que vuelve a aparecer en primavera en Florida: se confunde con una inofensiva

Con la llegada de la primavera boreal y luego el verano, aumenta en Florida la posibilidad de un encuentro con una serpiente coral oriental, o eastern coral snake, en inglés. Su nombre formal es Micrurus fulvius y se trata de una especie venenosa que representa un gran riesgo para humanos. Por su aspecto similar, puede ser confundida con otra variante inofensiva.

Datos sobre la serpiente coral oriental y el riesgo de encontrarse con una

De acuerdo con la Comisión de Recursos de Vida Silvestre (WRC, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte, estado que también tiene la presencia de esta serpiente, se trata de una especie particularmente riesgosa.

La serpiente coral oriental está en Florida y su veneno es potencialmente mortal para humanos Gentileza Florida Museum

Sin subespecies reconocidas hasta el momento, este tipo de serpiente habita en el sudeste de Estados Unidos y el noreste de México. Físicamente, se distingue por sus escamas lisas y brillantes con anillos de colores rojo, amarillo y negro que rodean completamente su cuerpo.

Los expertos del mencionado estado indican que la Micrurus fulvius tiene un veneno neurotóxico que tiene consecuencias potencialmente fatales en caso de la interacción con un humano.

Concretamente, el veneno afecta el sistema nervioso central y puede provocar parálisis, insuficiencia respiratoria y hasta la muerte. A pesar de esto, la WRC también indica que no hay un riesgo considerable de ataques de estas serpientes.

Se trata de una especie considerada como secretiva y no agresiva que rara vez se encuentra con humanos. En lo que respecta a Carolina del Norte, no existen registros históricos de mordeduras.

Liberan 41 serpientes índigo oriental en Florida

Según los expertos, para que esto ocurra probablemente se necesitaría manipular directamente al animal. Además, por su técnica de camuflaje y sus hábitos desconocidos, no existen muchos registros de avistamientos.

Por otro lado, la serpiente coral oriental es una especie protegida, por lo que no se puede tener, capturar ni matar a ningún ejemplar sin un permiso especial de las autoridades estatales correspondientes.

En caso de toparse con una de estas serpientes, las autoridades remarcan que no se debe interactuar con el animal. Sí se indica que la persona tiene que tomar una foto y enviarla a las autoridades.

La especie de serpiente inofensiva con la que se puede confundir a la coral oriental: cómo distinguirlas

Las autoridades remarcan que los colores del aspecto físico de la Micrurus fulvius puede llevar a confusión con la serpiente escarlata o scarlet kingsnake, cuyo nombre científico formal es Lampropeltis elapsoides.

La serpiente escarlata tiene un aspecto similar, pero no es peligrosa para humanos Wikimedia

En ese caso, según News-Press, se trata de serpientes inofensivas. Aunque ambas tienen los mismos colores, hay una diferencia crucial para aprender a distinguirlas fácilmente.

En el caso de la serpiente coral oriental, las bandas anchas rojas y negras están separadas por estrechas bandas amarillas, por lo que el rojo se toca con el amarillo y nunca con el negro.

Por su parte, en las scarlet kingsnake, el rojo y el negro aparecen de forma consecutiva. Esta diferencia es clave para ubicar a cada especie y evitar un contacto con una Micrurus fulvius.

En qué condados de Florida está presente la Micrurus fulvius

Datos del Florida Museum indican que la serpiente coral oriental, que también puede ser nombrada en inglés como Harlequin Coral Snake, está presente en todos los condados de Florida.

Más allá de la baja probabilidad de un encuentro, las autoridades consideran que es posible hallar un ejemplar de esta especie en cualquier parte del Estado del Sol.