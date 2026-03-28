Serpientes de cascabel invaden California y hay riesgo de mordeduras: cómo alejarlas del jardín con caléndula

California registra un aumento de mordeduras de serpientes de cascabel que encendió las alertas tras dos muertes en el sur del estado en marzo de 2026. El calor inusual adelantó la actividad de estos reptiles en senderos y elevó la preocupación por su presencia en zonas de recreación. En este contexto, especialistas recomiendan el uso de caléndula como método natural para alejarlas de jardines y áreas cercanas.

El aumento de las serpientes en California por el calor extremo

El condado de Ventura registró cuatro mordeduras de serpientes de cascabel en lo que va del 2026 frente a nueve en todo 2025, según informó el portavoz Andrew Dowd del Departamento de Bomberos a Los Angeles Times.

El calor adelantó la actividad de estos animales en senderos y áreas naturales tpwd.texas.gov

Entre estos registros, se reportaron dos casos mortales. Uno ocurrió el 14 de marzo en Wildwood Park, donde una mujer de 46 años, Gabriela Bautista, residente de Moorpark, fue trasladada en helicóptero tras la mordedura y murió el 19 de marzo por la toxicidad del veneno.

Unos días antes, el 4 de marzo, también se confirmó otra muerte: Julian Hernandez, de 25 años, falleció en un hospital del condado de Orange tras haber sido mordido el 1° de febrero mientras hacía senderismo en Quail Hill, en Irvine.

Las autoridades atribuyen este aumento al marzo más caluroso registrado en el sur de California. El Servicio Forestal de Estados Unidos advirtió al medio: “A medida que suben las temperaturas, las serpientes de cascabel se vuelven más activas en el bosque”.

¿Qué recomiendan las autoridades ante encuentros?

Las autoridades locales difundieron medidas básicas para reducir riesgos en senderos:

Usar botas de montaña y pantalones largos

Caminar por senderos señalizados

Evitar zonas con pasto alto

Retroceder lentamente ante una serpiente

Llamar al 911 en caso de mordedura

Además, indicaron no usar torniquetes ni intentar extraer el veneno.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), entre 7000 y 8000 personas sufren mordeduras venenosas cada año en EE.UU., con menos de 5 muertes.

¿Cómo ahuyentar serpientes con caléndula y otras plantas?

La empresa privada de control de plagas Northwest Exterminating asegura que algunas plantas pueden ayudar a mantener alejadas a las serpientes.

Ante una mordedura, indican llamar al 911 y evitar prácticas peligrosas tpwd.texas.gov

Entre ellas, la caléndula (Tagetes spp.) destaca por su olor intenso y amargo, que resulta desagradable para estos animales. Es originaria de América y presenta flores de colores vivos junto con un sistema radicular fuerte y profundo que libera compuestos de aroma penetrante.

Por esa característica, se considera una de las opciones más utilizadas para repeler serpientes, con mayor eficacia en ejemplares jóvenes o de menor tamaño. Además, algunas variedades desprenden un aroma almizclado y ayudan a ahuyentar otras plagas mientras atraen polinizadores, según el sitio especializado MyPlantIn.

Otras opciones naturales para ahuyentar esos reptiles son:

Lavanda: su aroma actúa como repelente

Romero: planta aromática que disuade su presencia

Ajo y cebolla: olores penetrantes que las alejan

Hierba limón: contiene citronela, un repelente natural

Estas plantas pueden colocarse en bordes de jardines, senderos o entradas.

Las medidas adicionales para reducir la presencia de serpientes

El uso de plantas debe complementarse con acciones preventivas en el hogar:

Mantener el jardín limpio y sin escombros

Eliminar refugios como pilas de madera

Sellar grietas en paredes y accesos

Controlar roedores, que atraen serpientes

Revisar el terreno de forma periódica

Estas prácticas reducen las condiciones que favorecen su aparición.