Skubal y Skenes ganan premios Cy Young al mejor lanzador del año

Los lanzadores estadounidenses Tarik Skubal y Paul Skenes fueron reconocidos este miércoles con el premio Cy Young de las Grandes Ligas de béisbol, por sus excepcionales temporadas con los Tigres de Detroit y los Piratas de Pittsburgh.

Skubal, de 28 años, fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor lanzador de la Liga Americana en la fase regular.

El último pelotero en revalidar este galardón en ese circuito fue el dominicano Pedro Martínez en 2000.

El as de los Tigres fue elegido en primera posición en 26 de los 30 votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Sus compatriotas Garrett Crochet (Boston) y Hunter Brown (Houston) concluyeron detrás en la votación.

Skubal no pudo repetir la Triple Corona de pitcheo que logró en 2024 pero lideró la Americana en victorias, ponches y promedio de carreras limpias (ERA).

Skenes, de su parte, se llevó por unanimidad el galardón de la Nacional por delante del dominicano Cristopher Sánchez (Filis) y del japonés Yoshinobu Yamamoto (Dodgers).

El diestro de los Piratas, de 23 años, está protagonizando un arranque de carrera estelar en las Mayores y en 2024 ya fue reconocido como el Mejor Novato del Año.

Los únicos otros lanzadores que ganaron el premio al Novato del Año y un Cy Young en sus primeras dos temporadas en Grandes Ligas fueron el mexicano Fernando Valenzuela —quien ganó ambos en 1981— y Dwight Gooden en 1984 y 1985.

Skenes registró una efectividad de 1,97 y 216 ponches para los Piratas, permitiendo solo 11 jonrones en sus 32 aperturas.

