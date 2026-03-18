El origen de “No te hagas el Willie Mays”, la frase célebre nacida del béisbol venezolano

La frase “No te hagas el Willie Mays” es de uso cotidiano y se suele repetir en contextos informales en Venezuela. Aunque muchos no lo saben, tiene su origen en el béisbol venezolano y refiere a la actuación del jugador estadounidense en la Serie del Caribe. A partir de un desempeño llamativo en un partido, su nombre quedó inmortalizado en la cultura popular.

De dónde viene la frase “No te hagas el Willie Mays”

Según relatos difundidos en la cultura popular venezolana y recogidos por distintos medios, el origen de la expresión se remonta a la Serie del Caribe de 1955.

Según recopiló Sports Illustrated, Willie Mays, que ya tenía una gran fama como beisbolista y, en aquel entonces, se desempeñaba en los Giants de Nueva York, jugó el torneo para los Cangrejeros de Santurce, que representaban a Puerto Rico.

En un encuentro del torneo, que se disputó en Venezuela, los Cangrejeros enfrentaban a los Navegantes de Magallanes, que representaban al local. Durante ese partido en el Estadio Universitario de Caracas, Mays tuvo un comienzo difícil.

Durante sus primeros 12 turnos como bateador, el estadounidense no logró conectar ningún hit. Eso desató las burlas del público local, que cada vez que se acercaba le lanzaba onomatopeyas que hacían referencia al “silencio” del beisbolista en su ofensiva.

Sin embargo, todo cambió en el turno 13. Mays, apodado como “Say Hey Kid”, conectó la pelota y realizó un home run. Desde allí, su rendimiento cambió radicalmente.

ARCHIVO - México y Cuba se enfrentan en un juego de la Serie del Caribe el 5 de febrero de 2023, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas (AP Foto/Fernando Llano, archivo) Fernando Llano - AP

A partir de ese cuadrangular, el estadounidense realizó diez hits en sus siguientes 12 turnos. Con ese desempeño, Mays le hizo justicia a su fama y dejó en silencio al público venezolano.

Según la tradición popular, se interpretó en tono humorístico que el jugador se estaba “haciendo el loco” hasta esa entrada número 13 para luego comenzar a jugar al nivel que se esperaba de él.

Por eso, la frase “No te hagas el Willie Mays” se usa como sinónimo de “No te hagas el loco” en la cultura popular venezolana.

Quién fue Willie Mays: su historia como beisbolista

De acuerdo con Britannica, Mays es considerado uno de los beisbolistas más completos de la historia del deporte. “Say Hey Kid” nació en 1931 en Alabama y ya desde pequeño se involucró con el béisbol.

A los 16 años, ya jugaba de manera semiprofesional para los Birmingham Black Barons. Luego de que terminó la escuela, los Giants de Nueva York lo ficharon en 1950. En 1951 debutó en las Ligas Mayores y fue reconocido como el novato del año.

Willie Mays fue una leyenda del béisbol Alanis Thames - AP

A pesar de que su carrera se vio interrumpida entre 1952 y 1954 por el servicio militar, eso no influyó en su trayectoria posterior. Tras décadas en la élite, se retiró en los Mets de Nueva York en 1973.

En 2024, falleció a los 93 años, luego de una vida ligada al béisbol no solo como jugador sino en distintos roles.

La polémica de Mays con las apuestas y su suspensión en el béisbol

Tras su retiro, Mays se desempeñó mayormente en relaciones públicas. En 1979, aceptó trabajar con una casa de apuestas, lo que llevó a la prohibición para que participara en cualquier actividad relacionada al béisbol.

Esta determinación le costó temporalmente su lugar en el Salón de la Fama, que había obtenido solo tres meses antes. Finalmente, la sanción se retiró en 1985.