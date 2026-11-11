SNAP en riesgo para 6,3 millones: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave en EE.UU.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) publicó el 10 de noviembre de 2026 una propuesta para restringir el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que, según sus estimaciones, dejaría sin beneficios a 6,3 millones de personas. La iniciativa modifica una vía de elegibilidad vinculada con otros programas sociales y recibirá comentarios públicos hasta el 10 de diciembre. Esa fecha marca el cierre de la consulta; cualquier cambio dependerá de una regla definitiva.

Qué significa el 10 de diciembre para los beneficiarios de SNAP

De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal, los comentarios escritos deben recibirse hasta el 10 de diciembre de 2026 para asegurar su consideración. El expediente corresponde a una propuesta regulatoria y carece, por ahora, de una fecha definitiva de entrada en vigor.

Millones de beneficiarios podrían quedar fuera del programa de alimentos SNAP tras un cambio de las vías de elegibilidad Archivo

Por lo tanto, ese vencimiento corresponde al procedimiento administrativo previo a una eventual decisión. La publicación, por sí sola, tampoco dispone una cancelación general de los beneficios vigentes ese día.

Las observaciones pueden presentarse en Regulations.gov, bajo el expediente FNA-2026-0661, o por las vías postal y electrónica indicadas en el documento. El USDA advierte que tanto el contenido como la identidad de quienes participen estarán sujetos a divulgación pública, un aspecto relevante para las familias que incluyan información personal.

Qué hogares podrían perder SNAP con los nuevos requisitos de elegibilidad

La propuesta apunta a restringir la denominada elegibilidad categórica ampliada, que permite a los estados utilizar determinados beneficios o servicios financiados por la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) para establecer el acceso a SNAP. El USDA busca limitar esa conexión a la asistencia destinada a cubrir necesidades básicas continuas, según la definición federal de TANF.

En consecuencia, ciertos servicios o apoyos de valor nominal dejarían de habilitar esa vía. Los hogares afectados tendrían que cumplir los límites federales de ingresos y recursos de SNAP; el departamento sostiene que el cambio permitiría concentrar la ayuda en quienes reúnen esos requisitos.

El USDA busca limitar esa conexión a la asistencia destinada a cubrir necesidades básicas continuas, según la definición federal de TANF

El análisis oficial calcula que 3,2 millones de hogares, integrados por 6,3 millones de personas, perderían los beneficios en el año fiscal 2029, cuando la propuesta alcanzaría todos sus efectos estimados. Representan el 16,9% de los hogares participantes: una proyección de impacto sujeta a la aprobación y aplicación de la norma.

El documento aclara que una persona excluida por su condición migratoria tampoco puede acceder mediante elegibilidad categórica.

Cómo afectaría el cambio a las comidas escolares gratuitas

El alcance también llegaría a los comedores escolares. Según el USDA, unos 1,78 millones de niños dejarían de reunir automáticamente los requisitos para recibir comidas gratuitas por su vinculación con SNAP.

Sin embargo, el propio análisis estima que aproximadamente el 97% conservaría el acceso a comidas sin costo o a precio reducido mediante otra certificación basada en los ingresos familiares. Con esta modificación:

1,66 millones seguirían recibiéndolas gratis,

seguirían recibiéndolas gratis, 93.000 pasarían a la tarifa reducida,

pasarían a la tarifa reducida, 28.000 pagarían el precio completo.

La consecuencia administrativa sería el procesamiento de unas 197.000 solicitudes adicionales por los distritos escolares, según la evaluación oficial. Hasta el cierre de la consulta, el expediente seguirá abierto a observaciones sobre esos efectos y sobre alternativas al mecanismo propuesto.