"Somos el patito feo pero somos fuertes", advierte el DT de Fluminense

El entrenador brasileño Renato Gaúcho está convencido de que su Fluminense equilibrará sobre el césped el poderío económico del Al Hilal en la pugna del viernes por las semifinales del Mundial de Clubes.

Comparado con los otros equipos de cuartos de final, "Fluminense es el patito feo en términos económicos", afirmó Gaúcho en su conferencia de prensa del jueves en el estadio Camping World de Orlando, sede del duelo.

"Nosotros siempre tenemos dificultades financieras, mientras ellos (Al Hilal) tienen de sobra (...) Pero el fútbol se decide en el campo", recordó.

"Muchos grandes clubes se han quedado en el camino (...) Nosotros hemos demostrado nuestra fuerza y espero que lo sigamos haciendo para llegar a semifinales", expresó el técnico de la escuadra carioca, que viene de dar uno de los bombazos del torneo al eliminar en octavos al Inter de Milán.

Al Hilal, plagado de jugadores europeos contrastados como Joao Cancelo o Milinkovic-Savic, dio una sorpresa aún mayor al tumbar por 4-3 al poderoso Manchester City en la prórroga.

"Hicieron un gran partido pero, en mi opinión, el City los subestimó un poco", señaló Gaúcho. "Pensaron que podían ganar el partido en cualquier momento y cuando se despertaron ya era tarde".

"Le he transmitido eso a mi equipo", señaló. "No podemos menospreciar nunca a ningún rival. No ganaron 1-0 al City, les metieron cuatro goles y eso no es fácil. Tienen todo mi respeto".

Gaúcho, único brasileño que ha ganado la Copa Libertadores como jugador (1983) y entrenador (2017), ambas con el Gremio de Porto Alegre, hizo un llamado a dar el máximo por esta oportunidad única para el club y los futbolistas.

"Estamos viviendo un momento mágico del Fluminense pero tenemos que seguir haciendo historia en el club. Y se hace historia ganando", recalcó. "No sabemos cuándo tendremos otra oportunidad como esta, si es que la tenemos. Por eso, hay que darlo todo al 101%. No puede ser solo al 100%"

El timonel también expresó sus condolencias para la familia del portugués Diogo Jota, atacante del Liverpool, y de su hermano André, fallecidos el jueves en un accidente de tráfico en España.

"Fue algo muy triste lo que ocurrió", lamentó.

