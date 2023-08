escuchar

La cena romántica de una pareja de Oregon, Estados Unidos, tuvo un desenlace inesperado cuando ambos recibieron la cuenta del restaurante y se percataron de que había un mensaje ofensivo junto a un cargo de US$15, lo que les generó una mezcla de sorpresa e indignación que decidieron compartir en redes sociales. Con ello, detonaron una conversación sobre anécdotas similares que evidencia la creatividad de los propietarios de los establecimientos.

El acontecimiento tuvo lugar en el Westgate Bourbon Bar and Taphouse en la localidad de Beaverton, Oregon, donde el matrimonio decidió festejar el cumpleaños de la mujer, sin saber que les esperaba una curiosa experiencia. Fue a través del usuario KnightOfChronos que circuló en la red social Reedit una fotografía de la factura que generó una amplia conversación. “Mi ticket de la cena tenía un mensaje para mí”, publicó el autor de la imagen.

Entre los detalles de la cuenta, se enumeraban seis pedidos que sumaban un total de US$75, con el descuento de cumpleaños de uno de los postres. Sin embargo, lo que llamó la atención de los comensales fue la descripción del último elemento de la cuenta: “You’re an Asshole” (que podría traducirse como “Usted es una persona desagradable o estúpida”).

Leer esto en el ticket los dejó impactados y al intentar comprender lo sucedido inicialmente pensaron que era una manera curiosa de agregar una propina para la moza que los había atendido, según se lee en los comentarios de la red social. Justo cuando estaban a punto de iniciar una discusión con los empleados por esas palabras inaceptables, comprendieron lo que pasaba.

“Olvidé por completo el nombre del cóctel cuando me llegó el recibo, pero se llamaba ‘You’re an Asshole, Mr. Burton’ (Usted es una persona desagradable, señor Burton), definitivamente me tomó por sorpresa”, escribió el usuario en una de las respuestas a las decenas de comentarios.

Un menú lleno de nombres curiosos

Al revisar el menú del restaurante en su sitio web, destaca el nombre curioso que sorprendió a la pareja, que consiste en una bebida preparada con una base de ginebra, jugo de lima, miel, durazno, una clara de huevo y azúcar morena. Otras opciones de platos también tienen nombres así, como una ensalada llamada “Et tu brute?”, (“¿Eres un bruto?”, en francés), o el sándwich “Someone’s sloppy sister”, (La hermana descuidada de alguien).

De hecho, los usuarios tampoco dejaron pasar otro aspecto peculiar en la imagen de la cuenta: entre los platos pedidos para la cena, había uno llamado “The chicken tit”, (Teta de pollo), por el cual el restaurante cobró US$18. “Me interesa más ver una foto de la teta de pollo”, comentó con humor una de las personas en la red social.

Otros usuarios compartieron anécdotas similares, como un residente de San Francisco, California, que recordó un bar que servía una bebida llamada “Suffering Bastard”, (Bastardo que sufre). Cuando alguien la pedía, el mozo pasaba por cada mesa preguntando a cada cliente: “¿Eres tú el bastardo que sufre?”. Al final, al llegar con el cliente correcto, golpeaba la bebida contra la mesa, gritaba “¡Bastardo!”, y se marchaba.

