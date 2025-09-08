Star Trek prepara gran celebración por su 60º aniversario con sets de Lego y programa en YouTube

LOS ANGELES (AP) — No muchas franquicias han alimentado la fascinación eterna de la sociedad por las posibilidades ilimitadas de un futuro utópico como "Star Trek".

El próximo año, la extensa franquicia añadirá más programas, sets de Lego e incluso una carroza en el Desfile de las Rosas en una celebración de un año por su 60 aniversario.

La amplia gama de celebraciones "centradas en los fans" fue anunciada por la franquicia en su 59 aniversario el lunes, conocido como el Día de Star Trek. Los proyectos son la primera ola, dijo Paramount en su anuncio.

“El 60 aniversario celebra el ‘Espacio para Todos’, extendiendo una invitación abierta para celebrar el futuro al que aspira ‘Star Trek’: un futuro de ESPERANZA, un futuro de EXPLORACIÓN y un futuro donde nos atrevemos a SER VALIENTES”, decía el anuncio.

La franquicia de ciencia ficción comenzó con la serie de televisión creada por Gene Roddenberry que debutó en 1966 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno cultural multimillonario.

Hoy en día, los fans, conocidos como Trekkies, han disfrutado de innumerables películas, programas derivados y videojuegos basados en la serie original.

Ambientada en la Vía Láctea cientos de años en el futuro, la serie seguía a la tripulación de la nave estelar USS Enterprise. Su viaje los lleva a, "ir audazmente donde ningún hombre ha ido antes", como William Shatner, quien interpretó al Capitán James T. Kirk, decía famosamente al inicio de cada episodio.

La celebración comienza en el Desfile de las Rosas

La celebración de un año comenzará el Día de Año Nuevo, con una carroza en el Desfile de las Rosas en California. La carroza "reflejará valores de esperanza, inclusividad, exploración y unidad", escribieron los representantes de la franquicia en un comunicado.

El carro alegórico también presentará la nueva serie "Star Trek: Starfleet Academy" que se lanzará a principios de 2026 en Paramount+. El programa se centrará en un grupo de jóvenes cadetes que navegan por las responsabilidades de convertirse en oficiales de la Flota Estelar mientras se enfrentan a nuevas amistades, intereses amorosos y enemigos.

Paramount ofreció un primer vistazo del programa, que protagonizan los actores Holly Hunter y Paul Giamatti, durante un evento de Comic-Con a finales de julio.

La franquicia también anunció "Star Trek: Scout", una nueva serie original animada que se estrenará primero en YouTube. Creada por Nickelodeon Digital Studio en asociación con CBS Studio, el programa es la primera extensión preescolar de la franquicia. Sigue a tres amigos de ocho años mientras se entrenan para convertirse en futuros Exploradores de la Flota Estelar.

Los dos primeros episodios de la serie de 20 se lanzaron el lunes, y el resto se desplegará el próximo año.

Un nuevo pódcast con guion, "Star Trek: Khan", también lanzó su primer episodio el lunes.

Los nuevos episodios se emitirán semanalmente y narrarán el descenso de Khan al icónico villano introducido en la película de 1982 "Star Trek II: La ira de Khan".

Nuevas asociaciones

Siguiendo el éxito duradero de las asociaciones de Lego con franquicias similares como "Star Wars", la compañía de juguetes se asociará con Paramount por primera vez para dar vida a "Star Trek".

La franquicia y la compañía Lego "comparten fuertes valores de imaginación, exploración y construcción de un mejor mañana, lo que hace de esta una asociación ideal para fanáticos de todas las edades", decía el comunicado.

Un crucero de "Star Trek" zarpará a finales de febrero "lleno de experiencias únicas en la vida en celebración del 60 aniversario de la franquicia", según el comunicado. Varios actores de "Star Trek", incluidos Shatner y Walter Koenig, se unirán al viaje.