Son de California y ahora viven un retiro de ensueño en un país europeo: “Estaríamos quebrados en EE.UU.”

Debra y Eric Stillwell dieron un giro radical a su vida cuando cambiaron Los Ángeles por el suroeste de Francia. Allí lograron la estabilidad que en su país de origen se veía imposible. “Hubiéramos estado totalmente quebrados”, admitió ella al recordar lo que habría ocurrido si no dejaban California. La pareja, que se conoció en una convención de Star Trek —la saga que este lunes cumplió 59 años de su estreno—, encontró en Europa el escenario ideal para su retiro.

Crisis económica y altos costos en Los Ángeles: por qué no podían retirarse en EE.UU.

El proyecto de jubilación en Estados Unidos nunca cerró en números. Ambos cargaban con hipoteca y tarjetas de crédito, además de una atención médica cada vez más cara. “En aquel entonces… nos habría costado más de US$500 al mes a cada uno el seguro médico”, afirmó Debra, que conoció a Eric en 1995, en una convención de Star Trek, y se casó un año después, según CNN.

La pareja decidió irse de EE.UU. para tener una mejor jubilación Facebook Eric Stillwell

En Los Ángeles, ella trabajaba como directora de educación en un centro médico y él, en Disney. Ambos perdieron su empleo en la misma época. Vendieron su vivienda en California, pagaron todas las deudas y se marcharon sin cargas financieras.

Quién es Eric Stillwell: su carrera en Hollywood, de Star Trek a Disney y FOX

Antes de instalarse en Francia, Eric acumuló una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento. En 1986, fue asistente de producción de Promise, película de Hallmark que obtuvo cinco premios Emmy y dos Globos de Oro, según IMDb.

Un año después llegó a Los Ángeles y trabajó en Star Trek: La Nueva Generación como coordinador de guiones. También participó en Voyager y en la película Insurrección. Entre 1999 y 2005, se desempeñó como vicepresidente de operaciones en la productora de Michael Piller. Más tarde estuvo en The Dead Zone, Wildfire, FOX, programas como American Idol y So You Think You Can Dance, y luego en Disney.

Eric y Debra se conocieron en una convención de Star Trek en 1995 Facebook Eric Stillwell

El vínculo con la saga comenzó incluso antes. De acuerdo a Fleet Historian, entre 1981 y 1984 fue presidente de Starfleet, la asociación internacional de fans de Star Trek. Durante su gestión reorganizó el club y lo llevó a alcanzar 3000 miembros, lo que convirtió a Starfleet en el mayor club de ciencia ficción del mundo, según Guinness.

Cómo decidieron mudarse a Francia: raíces familiares, idioma y un viaje a Burdeos

Tras esta extensa trayectoria, el sueño de vivir en Europa estaba presente desde hacía años. En un primer momento, la pareja evaluó Italia, pero Francia se impuso. Debra había estudiado francés en su niñez en Montreal y la familia de Eric tenía raíces de esa región.

Un crucero por Burdeos en 2013 marcó la decisión final. Pasaron una noche en Saint-Émilion y se enamoraron de la región de Dordoña. Desde ese momento, pusieron la mira en ese rincón del país europeo.

Jubilación en el valle de Dordoña, Francia: cómo es la nueva vida de la pareja de California

La pareja se instaló en Lachapelle-Auzac, dentro del complejo Souillac Golf & Country Club, en 2020. El lugar cuenta con canchas de tenis, piscinas y un campo de golf de 18 hoyos. Aunque no practican ese deporte, valoraron que el club alquile propiedades en nombre de los dueños, lo que les permite ausentarse y viajar sin preocupaciones.

La pareja recorre distintas partes de Europa tras abandonar EE.UU. Instagram @stillwellsboldlygoing

El chalet costó 70.000 euros, alrededor de 81.000 dólares. Eric lo resumió con claridad: “Nuestra casa costó 70.000 euros… No somos ricos”.

La adaptación tuvo sus tropiezos. Eric pasó seis meses preparando el examen de conducir para obtener la licencia francesa. Debra optó por no presentarse: “Las carreteras aquí son demasiado estrechas para mí”.

Los horarios de los restaurantes también los sorprendieron, ya que después de la 13.45 hs (hora local) se complica conseguir comida. Sin embargo, encontraron una red social muy activa. “Nuestros vecinos franceses son maravillosos. La gente se invita a cenar constantemente”, contó Eric.

En cuanto a la salud, el panorama cambió por completo. A los tres meses de instalarse, accedieron al sistema francés y ya no pagan primas mensuales. En su pueblo hay varios médicos de atención primaria y la atención resulta mucho más accesible que en Estados Unidos.

Viajes y convenciones de Star Trek: una jubilación con recorridos por toda Europa

Los Stillwell construyeron una jubilación que combina tranquilidad local con viajes internacionales. Cada diciembre viajan a París para recorrer los mercados navideños y contemplar el árbol de las Galerías Lafayette. También visitaron Borgoña, Chablis, la Riviera y el Valle del Loira.

Su pasión por Star Trek los llevó a convenciones en Londres, Roma, Luxemburgo y Zagreb, además de un crucero temático a Islandia. En 2023, sumaron 20 países en su lista, realizaron tres cruceros y asistieron a la boda de un sobrino en Corea del Sur.

Aniversario 59 de Star Trek: celebraciones rumbo al 60° aniversario en California

La pasión que unió a Debra y Eric en 1995 sigue viva. Tal como recordó Associated Press, justamente este 8 de septiembre se cumplieron 59 años del estreno de la serie creada por Gene Roddenberry. Paramount presentó los planes para el 60° aniversario del año próximo, con una enorme celebración cargada de nuevos shows, un pódcast y una carroza en el Desfile de las Rosas en California.