Steve Kerr elogia a Erik Spoelstra como una 'gran elección' para entrenar a la selección de EEUU

MIAMI (AP) — El entrenador de los Warriors de Golden State Steve Kerr no ve la necesidad de pasarle públicamente la estafeta como seleccionador olímpico a Erik Spoelstra de Miami.

Y es que Kerr cree que Spoelstra estaba listo para el desafío inminente desde hacía mucho tiempo.

Kerr, el exentrenador de la selección olímpica de baloncesto de Estados Unidos, enfrenta el miércoles por primera vez a Spoelstra desde que el segundo fue oficialmente contratado por la federación nacional para hacerse cargo del equipo. Kerr dijo que no tiene ninguna duda de que Spoelstra está listo para el desafío y todo lo que conlleva.

"Fue una gran elección", dijo Kerr antes del partido entre Golden State y Miami. "Es uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Gran conocimiento de lo que es FIBA, la diferencia entre entrenar a un equipo durante siete semanas y entrenar a uno durante nueve meses, todo eso. Tiene el pulso de todo. Va a ser genial".

Spoelstra estará al frente de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2027 en Doha, Qatar, y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Kerr dirigió a los estadounidenses en la Copa del Mundo de 2023, cuando terminaron cuartos en Manila, y los guio hacia el oro olímpico en los Juegos de París en el 2024. Spoelstra formó parte del equipo de Kerr en ambos torneos.

Este fin de semana, Estados Unidos comenzará su caminó para conseguir un boleto a la Copa Mundial en el sur de Florida. Un plantel de 12 jugadores disputará los dos primeros duelos del calendario de eliminación de 12 partidos y se reunirá para entrenar en la Universidad de Miami antes de volar a Nicaragua, sede de su primer duelo el 28 de noviembre.

Los partidos de la eliminatoria se extenderán hasta marzo de 2027.

Spoelstra indicó que aún no ha buscado a Kerr para preguntarle de cómo cambió su mentalidad de la NBA al baloncesto internacional. Lo hará, en algún momento.

"Lo he dicho antes, pero estoy increíblemente agradecido por haber tenido la oportunidad de estar en su equipo durante los últimos dos veranos", dijo Spoelstra. "Todo el equipo, lo pasamos increíble. Fue una experiencia de vida... Todos crecimos a partir de eso, sólo desde una experiencia de desarrollo de entrenamiento de baloncesto. Son las mismas cuatro líneas y dos canastas y un balón, pero es un deporte diferente, FIBA. Y fuimos humildes en ese primer año y el segundo año, creo, las experiencias que tuvimos el verano anterior nos ayudaron para esa aventura olímpica".

La selección masculina de Estados Unidos ha ganado las últimas cinco medallas olímpicas de oro. Spoelstra tendrá la tarea de extender esa racha.

