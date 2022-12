Su novio miraba los penales de España contra Marruecos y le hizo una broma de mal gusto: “Fue por tu bien”

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 ha sido escenario de varias sorpresas deportivas. La temprana eliminación de Alemania, Bélgica y Uruguay, equipos que constantemente están en la pelea, fue apenas el inicio de lo que pasaría días después en los octavos de final.

España, equipo que abrió el certamen con una goleada sobre Costa Rica, avanzó de la fase de grupos y se topó con Marruecos, a quien ahora algunos llaman “el caballo negro” de este Mundial. Tras los 90 minutos y los tiempos extra sin anotación, el pase a la siguiente ronda se definió desde los once pasos.

Sorprendió a su novio con una broma en un momento de gran tensión en el Mundial de Qatar

El momento más estresante para cualquier fanático del fútbol es precisamente ese, desde el punto penal, cuando todo depende del talento y la preparación de los tiradores, además de, claro, la astucia del arquero. Asimismo, al tratarse de un Mundial, que se juega cada cuatro años, los nervios incrementan.

Ese “momento sagrado” fue usado como material de humor para TikTok y dio resultado porque se volvió viral. La usuaria @_.loola escribió: “No podía desperdiciarlo”, al pie de un clip que exhibe una broma contra su pareja.

El video muestra al hombre sentado a escasos centímetros del televisor, con las manos sobre la cara, muy angustiado por el penal que el futbolista Carlos Soler está a punto de tirar, teniendo en cuenta que Pablo Sarabia ya había fallado el primero para su causa. Justo cuando se ve al jugador a un segundo del disparo, ella apagó el televisor provocando un gesto de frustración en su pareja: “¿Dónde está el mando?”, se le escucha decir al instante.

En los comentarios, la mayoría de los usuarios tomaron el clip con humor y algunos hasta consideraron que había sido un buen gesto dado el resultado, porque ni Soler ni Sergio Busquets acertaron en sus oportunidades y Marruecos ganó el partido: “Lo hizo por tu bien, esos penales fueron para no verlos”; “ojos que no ven corazón que no siente”; “total para lo que había que ver, casi mejor apagada”.

Pero a otros les llamó la atención que el hombre no reaccionó violentamente a la broma en un momento de tensión: “Me sorprende cómo lo toma tan tranquilo, yo me levanto, pateo la TV, grito como loco, rompo un cristal mínimo”; “me lo llegan a hacer a mí y de una le termino y me voy de la casa”, comentaron. Hasta le aconsejaron al hombre que saliera de esa relación.

Aficionado mexicano descargó su furia tras la derrota ante Argentina

Durante el Mundial se han viralizado diversas reacciones de aficionados de cualquier rincón a lo que ocurre en las canchas de Qatar. Cuando Arabia Saudita venció a Argentina, un clip mostró a un grupo de seguidores enloquecidos mientras uno de ellos arrancaba una puerta y la lanzaba afuera de la casa.

También circuló un video del mexicano que rompió una televisión tras la derrota de su selección ante Argentina. Y como era de esperarse, los españoles han compartido clips que muestran cómo vivieron esa tanda de penales que los dejó fuera de la búsqueda de su segundo título mundial.

LA NACION