Es voluntaria en Qatar y contó por qué Luka Modric sorprendió a todos para regalarle su camiseta

Es uno de los mejores jugadores de esta Copa del Mundo y ahora también será conocido por haber tenido un gran detalle con una joven voluntaria en el torneo. Luka Modric fue protagonista de esta historia que se ha vuelto viral en TikTok.

La joven fotógrafa y tiktoker Valeria Cuellar mostró en sus redes el regalo que le hizo el futbolista croata y relató cómo fue que sorprendió a toda la sala de prensa.

Primero aclaró que el jugador no es su amigo pero que sí la ubica porque Val es fotógrafa y constantemente acude a cumplir con su labor al Estadio Santiago Bernabéu, donde juega Modric con el Real Madrid.

Una voluntaria en el Mundial de Qatar contó cómo fue que Modric le regaló su camiseta

En Qatar 2022, la joven mexicana trabaja como voluntaria de la FIFA y parte de su trabajo es procurar que los fotógrafos no crucen los límites impuestos en las canchas. Fue así que le asignaron el encuentro de la jornada tres entre Croacia y Bélgica, que terminó en empate, y con el reconocimiento a Luka como el Jugador del Partido.

Val cuenta que desde hace tiempo ella le había pedido una camiseta del Real Madrid, específicamente una de Champions. Al enterarse de que sería parte del protocolo de dicho partido, le escribió al croata para desearle suerte y avisarle que estaría en el estadio por si se daba la ocasión de saludarlo.

La joven mexicana mostró los detalles de la camiseta de Luka Modric

“Sí tenía la ilusión de que me regalara la playera, pero no tanta”, dijo y explicó que no se entusiasmó porque Bélgica estuvo cerca de dejar fuera a Croacia, situación que podía complicar el momento, y en la cancha no coincidieron.

Sin embargo, la ocasión se dio más tarde, cuando al ser nombrado como Jugador del Partido, Modric fue designado para acudir a conferencia frente a los medios y Val Cuéllar tenía que estar en la sala de prensa como parte de su asignación como voluntaria.

Cuando el croata entró a la sala, la ubicó y la saludó rápidamente. Tras responder las preguntas de la prensa, se quitó la camiseta y la entregó a la mexicana que no esperaba este gesto. “Muchas gracias por el apoyo siempre”, fue la frase que le dijo Modric en ese momento. Todo esto sucedió mientras los miembros de la prensa observaban el encuentro con sorpresa.

Val recibió la camiseta con la que Modric jugó ante Bélgica y apenas pudo hilar una frase en respuesta al detalle: “No, gracias a ti, gracias a ti”, fue lo que dijo muy emocionada. “Yo tenía la sonrisa de oreja a oreja porque decía: ‘no es verdad que me la está dando’”.

El jefe de FIFA cuestionó al croata sobre si conocía a la voluntaria y él dijo: “Sí, la conozco porque está en el Real Madrid”. En otro clip, Val muestra la tan preciada camiseta que lleva impresa la fecha del partido y las banderas de ambas selecciones.

Antes de contar su historia, la mexicana debió pedir permiso a su jefe en la FIFA “porque, como soy voluntaria, no puedo estar actuando como una fan”. Acto seguido, le dieron el ok no solo porque él la conocía sino porque ella no le pidió la camiseta en plena conferencia ni tampoco interfirió en el trabajo de nadie.

LA NACION