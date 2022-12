La triste historia de Memphis, el jugador de Países Bajos que pide que no lo llamen por el apellido

escuchar

La selección de Países Bajos es una de las favoritas que se mantienen en la competencia en Qatar 2022. Los dirigidos por Louis van Gaal derrotaron a Estados Unidos para meterse en los cuartos de final, donde enfrentarán a la selección argentina, y una de las estrellas del equipo es Memphis Depay, delantero de 28 años, quien tiene una historia peculiar que cambia una tradición en el fútbol.

Los jugadores suelen llevar su primer apellido en la espalda, junto al número, pero Memphis decidió desde hace varios años que no quiere que su historia esté ligada a su padre y, aunque en algún momento fue considerado como arrogante por su petición, tiene un importante motivo para usar simplemente “Memphis”.

"Amor y dolor", fue el pie de esta fotografía familiar que compartió Memphis, quien nació cerca de Rotterdam, de una madre neerlandesa y un padre ghanés @memphisdepay - @memphisdepay

Sobre las críticas que recibió en 2013 al no querer ser llamado Memphis Depay o incluso Depay, dijo en declaraciones para De Volkskrant: “¿Qué está pensando ese chico? ¿Que es una estrella?’. “Pero esa gente no sabe lo que está pasando”.

Memphis describió esta situación como “complicada”, pero explicó que la relación con su padre es “irreparable. No hablo con él. No tengo contacto con la familia por parte de mi padre. Y nunca más lo tendré”. El futbolista considera que el llevar su apellido es un honor que su padre no se ha ganado.

El delantero del Barcelona nació en las afueras de Rotterdam en 1994, de una madre neerlandesa y padre ghanés. Memphis tuvo una infancia complicada en el barrio de Moordrecht, su padre abandonó a la familia cuando él apenas tenía cuatro años y aunque su madre buscó rehacer su vida con otro hombre, este también se fue después de que ganó la lotería.

Memphis en el partido de octavos de final contra Estados Unidos (AP Photo/Martin Meissner) ap - AP

Ante tales circunstancias, su madre debió arreglárselas sola para forjar el futuro de sus hijos. “En ese momento, solo tenía que sobrevivir, solo tenía que luchar para superarlo”, dijo en una entrevista. “Podría hablar de cosas como abuso físico, pero no tengo ganas”, agregó para evitar los detalles.

En distintas conversaciones con medios de comunicación ha evitado contar sobre los episodios que marcaron su vida negativamente, el motivo es que no quiere que la gente sienta lástima por él. En cada liga a la que ha llegado está el aviso de llamarlo preferiblemente por su nombre y la historia ha sido compartida en las transmisiones.

Evitar el conflicto fue siempre un reto para Memphis, quien creció formándose una personalidad rebelde y a la defensiva para evitar más dolor, pero el fútbol fue una de sus grandes motivaciones para mantenerse al margen: “Hice cosas que no tienes permitido hacer, más que bromas. No quiero hablar de eso. Pero en un momento determinado empiezas a pensar: Si te arrestan, es posible que ya no te dejen jugar al fútbol”.

El futbolista de Países Bajos, Memphis, ha contado por qué prefiere simplemente llevar su nombre en la espalda @memphisdepay - @memphisdepay

Pese a los pronósticos sobre su futuro, Memphis logró convertirse en futbolista profesional. Debutó en septiembre de 2011 con el PSV, jugó para el Manchester United por dos temporadas, pasó cinco en el Olympique de Lyon y llegó al Barcelona para la 2021-2022 con grandes expectativas, pero durante su estadía ha sido objeto de críticas por quedarse corto.

Actualmente promueve Memphis Foundation, una organización dedicada a ayudar a niños sordos y ciegos alrededor del mundo, a través de la educación deportiva y la música.

LA NACION