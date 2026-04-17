En Hillsborough: el guiño de Ron DeSantis a la MLB tras el anuncio de una obra millonaria en Florida

A través de redes sociales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, manifestó su apoyo al proyecto de un nuevo estadio de los Tampa Bay Rays. El recinto deportivo estaría ubicado en terreno del campus Dale Mabry de la Hillsborough College. La MLB anunció los detalles de la obra millonaria mediante un comunicado.

Ron DeSantis respalda el nuevo estadio de los Tampa Bay Rays en Tampa y busca aprobación en Hillsborough

La noticia sobre la propuesta para un nuevo recinto deportivo se conoció mientras la franquicia transita los últimos años del acuerdo con el Tropicana Field, ubicado en St. Petersburg, que vencerá en 2028.

Así sería el nuevo recinto deportivo de los Rays en Florida, según presentó la MLB MLB

Ante ese panorama, los Rays de Tampa Bay propusieron un proyecto para construir un nuevo estadio. La iniciativa, que requeriría una combinación de fondos privados y públicos, necesita aprobación de la ciudad y del condado de Hillsborough.

En ese contexto, DeSantis expresó su apoyo a través de su cuenta de X. “La construcción de un nuevo estadio y el distrito de entretenimiento circundante asegurará que los Rays permanezcan en Tampa Bay a largo plazo”, aseguró el republicano.

En esa misma línea, el mandatario estatal dijo que traerá efectos positivos a la zona: “Será beneficioso para el Hillsborough College y transformará el sitio de Dale Mabry en un activo económico que beneficiará a la ciudad, el condado y la región”.

Además del estadio, el proyecto en Florida también contempla la creación de un espacio de uso comercial alrededor y la mejora del campus universitario. Como parte de la intención de mantener a la franquicia en el estado, el gobernador pidió a las autoridades locales que no pongan obstáculos al avance de la iniciativa.

El mensaje de Ron DeSantis en apoyo a la construcción del nuevo estadio de los Tampa Bay Rays Captura

“Mientras los líderes de Hillsborough se reúnen para forjar un camino que mantenga a la MLB en Tampa Bay, espero que los comisionados mantengan la mente abierta y consideren el potencial de la visión de espectro completo”, manifestó.

Sobre el final de su mensaje, el mandatario de Florida dijo que el proyecto “puede mejorar la economía y la cultura del condado de Hillsborough”.

Proyecto de estadio de los Rays: costo, financiamiento y ubicación en Hillsborough

La MLB dio a conocer los detalles de la iniciativa a través de una publicación en su sitio web oficial:

El costo proyectado del estadio es de aproximadamente 2300 millones de dólares .

. De esa suma, la franquicia se comprometió a pagar US$1235 millones y el resto sería con fondos públicos , divididos entre el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa.

, divididos entre el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa. El terreno donde se ubicaría el estadio es de 113 acres (45 hectáreas).

(45 hectáreas). Se firmaría un contrato de arrendamiento por 35 años , con opciones de extensión de hasta 15 años adicionales, junto con un acuerdo de no reubicación , lo que garantizaría décadas de continuidad de los Rays en Tampa Bay.

, con opciones de extensión de hasta 15 años adicionales, junto con un , lo que garantizaría décadas de continuidad de los Rays en Tampa Bay. Además, la franquicia se encargaría de la operación, mantenimiento y reparaciones del estadio.

Cuándo se inauguraría el estadio de los Tampa Bay Rays y qué aprobaciones faltan

La intención de la franquicia es que el recinto deportivo esté listo y se inaugure para la temporada de 2029, dado que permanecerá en el Tropicana Field hasta 2028. Para cumplir ese plazo, necesita la aprobación pública próximamente.

En concreto, los Rays requieren que todos los acuerdos de financiamiento estén firmados antes del 1° de junio de 2026. El mensaje de DeSantis llega poco antes de una votación prevista para mayo, donde el condado y la ciudad decidirán sobre el apoyo o rechazo a la iniciativa.