Sueño americano cumplido: es colombiana, vive en EE.UU. y revela cómo logró construir su casa en su país

Angie Urrego es una colombiana que emigró a Estados Unidos con un objetivo concreto: reunir el dinero suficiente para construir una propiedad en su país de origen. Desde el principio, estableció metas de ahorro mensuales con incrementos graduales que se ajustaban a cada fase del proyecto.

Las metas financieras de la colombiana que logró construir su casa tras trabajar en EE.UU.

“Todo empezó cuando me propuse ahorrar 1000 dólares mensuales. Cuando llegué a US$5000, mi papá me ayudó a conseguir un lote de 7x14 metros por US$2000“, comenzó por explicar Urrego en un video compartido en su canal de TikTok. “Ese año me alcanzó apenas para terminar de pagar el lote. Mi papá me ayudó con las escrituras, la carta de propiedad y los permisos de construcción”, agregó.

Es colombiana en Estados Unidos y revela cómo logró construir su casa en su país

En este primer ciclo, los recursos recaudados fueron suficientes para concretar la compra del lote y completar los trámites correspondientes. La estrategia de ahorro permitió establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto habitacional que se llevaría a cabo durante los siguientes tres años, mientras ella trabajaba en un local gastronómico en EE.UU.

Inicio de la obra y acuerdo contractual con un familiar

Durante el segundo año, Angie ajustó su meta de ahorro mensual a US$2000. Esta nueva cifra le permitió financiar la construcción del primer piso, que incluía dos departamentos independientes. Para llevar a cabo las obras, decidió trabajar con su primo, quien fue contratado como responsable bajo condiciones contractuales claras, en lugar de pagos diarios.

“Yo misma hice los planos gráficos de mi casa. El ingeniero hizo los planos estructurales”, explicó en el video. El acuerdo con su primo especificaba precios por metro cuadrado o por unidad completa terminada, e incluía todos los elementos estructurales y de acabados: cimientos, columnas, pisos, paredes, enchapes, puntos eléctricos e hidráulicos, cocina y baño, fachada, escaleras, lavadero y andén.

El primer departamento tuvo un costo aproximado de US$18.000, de los cuales, según detalla, US$5000 fueron destinados a la mano de obra y alrededor de US$1000 a materiales básicos como ventanas, puertas, enchapes, cemento, instalaciones y mobiliario. El segundo complejo habitacional del primer nivel fue más económico, ya que aprovechó parte de la infraestructura construida, con un costo cercano a los US$3000.

Comenzó por ahorrar US$1000 mensuales, al tercer año incrementó su ahorro a US$3000 mensuales, para el cuarto años poder tener su casa finalizada Imagen compuesta

La tercera fase en su plan de construcción

Para el tercer año, la creadora de contenidos incrementó nuevamente su ahorro mensual, esta vez a US$3000. En total, reunió US$36.000 en ese periodo, lo que permitió continuar con la edificación del segundo piso y ampliar el proyecto.

En esta etapa, se construyeron dos departamentos adicionales de dos habitaciones, con un presupuesto estimado de US$15.000 por unidad. “En la parte de abajo de la casa creamos un sótano y ahí hicimos una parte estudio. Esa tuvo un costo de US$10.000″, explicó.

Con estas nuevas unidades, el total del proyecto alcanzó seis departamentos. La inversión total, que incluye la compra del lote, los materiales, la mano de obra y los trámites legales, ascendió a US$94.000. Esto implica que cada unidad terminó por costar, en promedio, poco más de US$15.000.

“Los precios varían muchísimo dependiendo del lugar donde tú construyas. Las ciudades son mucho más caras que los pueblos, los lotes, la mano de obra y el material son mucho más costosos, pero las ganancias son mucho mayores”, aclaró.

El proyecto de Angie se completó en un periodo cercano a los cuatro años. Durante ese tiempo, su residencia en EE.UU. le permitió reunir los fondos necesarios.

Es colombiana y explicó cómo emigró a EE.UU.

Migrar a EE.UU. en busca del sueño americano

La colombiana compartió que antes de emigrar a EE.UU. enfrentó limitaciones económicas y personales. Tras dos intentos fallidos para ingresar a una universidad pública en su país, decidió incorporarse al mundo laboral a temprana edad.

A los 16 años, se independizó y comenzó a buscar alternativas. “Ese año fue duro para mí porque ver que mis amigas ya estaban haciendo su carrera profesional y yo no”, compartió en otro de sus videos.

Su decisión de migrar surgió luego de investigar en internet sobre opciones legales para vivir en otro país. Aunque sus padres inicialmente se mostraron escépticos, Angie decidió seguir adelante con el proceso por su cuenta al cumplir los 18 años.

“Vi que muchos aplican con becas estudiantiles, hacen intercambios o muchas se van como ñeras. En mi caso, esta última era la opción más viable”, aseguró. Una amiga cercana desempeñó un papel decisivo durante el proceso de solicitud de visa. Aunque no pudieron viajar juntas, ese apoyo fue determinante para que ella pudiera concretar su traslado a EE.UU.

Una vez allí, comenzó a trabajar y a ejecutar su plan de ahorro con disciplina. “Gracias a la ayuda de mi mejor amiga, pude cumplir mi sueño de llegar acá”, agregó.