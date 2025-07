Sueño americano del Chelsea da su primer paso en el Mundial

La gran ambición de una de las 130 personas más ricas del mundo dio un primer paso en Estados Unidos: Todd Boehly, el dueño del Chelsea, avanzó en su campaña para americanizar el fútbol al instalar al cuadro londinense en la final del Mundial de Clubes.

Con una fortuna de más de 8000 millones de dólares, según Forbes, el magnate estadounidense llevó hasta la final del renovado torneo de la FIFA a los Blues, su experimento deportivo y empresarial.

Boehly adquirió al club de Londres en 2022, cuando pagó unos 5000 millones de euros (US$5270 millones de la época) al oligarca ruso Roman Abramovich, obligado a vender por sanciones de las autoridades británicas.

Pero su sueño no es solo convertirlo en campeón del mundo, una posibilidad en la final del domingo ante Paris Saint-Germain, que se jugará a las afueras de Nueva York.

También quiere que irrumpa con fuerza en uno los mercados más grandes: Estados Unidos, el país del "soccer", donde juega el astro Lionel Messi, viven millones de latinoamericanos aficionados al balompié y sede del Mundial de selecciones de 2026 junto a México y Canadá.

"Parte del plan a largo plazo consistirá en expandir la marca (del Chelsea) al máximo para construir una base de aficionados, ya que, en definitiva, cuanto mayor sea nuestra afición, más competitivos seremos", dijo a periodistas en 2024 en Los Ángeles.

Algunas de sus ideas plantean imitar el espectáculo de algunos deportes estadounidenses por excelencia como el baloncesto y el béisbol.

Boehly, cuya fortuna proviene de negocios en el sector bancario y financiero, también es copropietario de Los Angeles Lakers de la NBA y Los Angeles Dodgers de las Grandes Ligas.

Palmer para calentar a la afición

Con Abramovich, Chelsea despilfarró millones de dólares para tapar el hueco que dejó la salida del belga Eden Hazard al Real Madrid en 2019. Solo hasta 2023 Boehly encontró al nuevo ídolo de Stamford Bridge con Cole Palmer, un inglés que se ufana de su frialdad para jugar.

El magnate ha dejado claro que su propósito con "Cold Palmer (Palmer, el frío)" trasciende las canchas.

"Esperamos que Cole Palmer se convierta pronto en un nombre muy conocido aquí", dijo en Los Ángeles. "Ha sido todo un fenómeno para nosotros, por lo que estamos pensando detenidamente cómo seguir expandiendo nuestra marca en Estados Unidos".

Para conquistar al público en Estados Unidos, donde Chelsea ha contado con apoyos significativos en las tribunas, Boehly no escatimó ni un euro. Antes del Mundial, su club fue el que más gastó en Europa desde 2022.

Y en plena Copa del Mundo pagó más de 63 millones a Brighton por el brasileño João Pedro, autor de un doblete en la semifinal ante Fluminense (2-0).

Aunque su billetera es poderosa, no es el único estadounidense que ve en el fútbol inglés un terreno fértil para los negocios. También figuran la familia Glazer (propietaria de Manchester United) y los grupos inversores Fenway Sports Group (Liverpool) y Stan Kroenke (Arsenal). Otros clubes como Aston Villa, Bournemouth y Crystal Palace tienen participación de capitales procedentes del gigante americano. "No está bromeando" La codicia de Boehly tiene asidero en la audiencia televisiva creciente de la liga inglesa en Estados Unidos, donde la penetración del balompié, sin embargo, está todavía lejos del baloncesto o el football americano. La cadena NBC aseguró que en promedio 546.000 fanáticos observaron cada partido de la competencia en la temporada 2023-2024, un récord. Pero el magnate, muy criticado inicialmente por asistir a Stamford Bridge con gorra beisbolera, ha hecho propuestas que podrían exceder líneas rojas de la tradición británica, como organizar partidos de post temporada al estilo de las Grandes Ligas. "Espero que la Premier League aprenda un poco de las enseñanzas del deporte americano", explicó, y planteó hacer un torneo con los cuatro mejores equipos o un partido de las estrellas. Los contradictores salieron al corte. Entonces entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp sonrió ampliamente en una rueda de prensa cuando un periodista replicó estas ideas. "Si él encuentra una fecha para eso puede llamarme", "olvida que en América los deportistas tienen descansos de cuatro meses, así que están felices de tener algo de deporte en sus vacaciones", pero "es completamente diferente en el fútbol", dijo. Pero Boehly, advirtió Klopp, "no está bromeando, no esperará mucho tiempo" para hacer realidad sus ideas. das/raa/