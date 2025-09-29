Legisladores del Congreso presentaron un proyecto de ley para permitir que las organizaciones religiosas sin fines de lucro desarrollen viviendas asequibles en sus terrenos. La medida surge en medio de la crisis habitacional en EE.UU. y los costos de alquiler.

Los puntos clave del nuevo proyecto de ley que favorece la construcción de casas

La normativa denominada como “Ley bipartidista de Fe en la Vivienda” fue presentada por los representantes Scott Peters (demócrata por California) y Chuck Edwards (republicano por Carolina del Norte) el pasado 26 de septiembre. La misma remarca la protección del suelo para viviendas asequibles.

La normativa aclara que las instituciones religiosas tienen la autoridad para construir viviendas asequibles, independientemente de las restrictivas leyes locales de zonificación

En ese sentido, el documento detalla que el propietario de una “faith land” (inmuebles que cumplen con las condiciones de casa de culto) tendrá la autoridad para construir o rehabilitar viviendas asequibles en dicho terreno.

Como condición para aplicar esta normativa, el propietario debe notificar por escrito a la autoridad de zonificación estatal. Cualquier requisito legal que sea inconsistente con la medida queda anulado.

Los requisitos que debe cumplir la vivienda asequible

Para que una vivienda pueda calificar para esta protección federal, debe contar con varios requisitos.

En primer lugar, tiene que cumplir con los códigos de construcción estatal o local. Como segundo punto, el inmueble debe estar restringido por escritura y ser accesible para las familias de bajo ingresos, según la Ley de Vivienda de 1937, que ofrece subsidios a las agencias locales para construir y gestionar viviendas.

La vivienda tiene que cumplir con los Códigos de construcción de vivienda estatales o locales Amazon

Con respecto a la accesibilidad, la vivienda tiene que ser alcanzable durante 30 años a partir de la construcción del inmueble. Asimismo, el costo no puede ser mayor al 140% del ingreso promedio de la zona.

“El costo promedio de todas las viviendas deben ser asequible para familias de bajos ingresos”, estipula el escrito. “Todas las unidades deben ser alcanzables al 140% o menos del ingreso medio del área”.

Como punto final, el inmueble debe cumplir con la Ley de Vivienda Justa (que prohíbe la discriminación en la mayoría de las actividades relacionadas con la vivienda) y otras normativas como:

Reservar no más del 5% de las unidades para los empleados de la casa del culto.

Si es vivienda en alquiler, debe ser gestionada por un administrador de propiedades sin fines de lucro con experiencia en esta área.

Cuáles son las Limitaciones de la Ley bipartidista de Fe en la Vivienda

La propuesta de los representantes reconoce tres áreas donde las regulaciones son aplicables y no anuladas por la ley:

Riesgos específicos de sitio : la regulación se aplica si está “estrechamente adaptada” a para prevenir riesgos específicos de sitio como una inundación, desplazamientos de tierra, incendio forestal u otros peligros.

: la regulación se aplica si está a para prevenir como una inundación, desplazamientos de tierra, incendio forestal u otros peligros. Inspecciones : el estado conserva el derecho de inspeccionar de manera razonable la vivienda asequible para confirmar que se ajusta a los requisitos de la ley.

: el estado conserva para confirmar que se ajusta a los requisitos de la ley. Igualdad de condiciones: las regulaciones deben aplicarse en todas las construcciones residenciales existentes o futuras en esa misa jurisdicción.

Una persona puede alegar un incumplimiento de esta sección como reclamo o defensa en un procedimiento judicial y obtener una medida cautelar.